疫情引發集體創傷 專家：多找人傾訴

新冠肺炎在短時間內導致大量感染和死亡，造成經濟停擺、失業、家庭破碎等問題，專家表示，疫情所引發的創傷，對第一線人員或者尋常百姓，都是集體性的，這樣的創傷需要群體的互相支持，家人與朋友可以互相傾訴內心的感受，才能逐漸好轉。

《經濟學人》分析，在疫情下，不只是醫護人員第一線面對大量傷亡，普通人即使幸運沒有患病，或者從鬼門關撿回一條命，也可能面對自己親近之人感染或者死亡的悲劇，加上疫情帶來經濟衰退，許多產業崩解，造成龐大的集體創傷。

專家認為，這樣的集體創傷（或者集體壓力，Stress en masse）必須由全體面對，小至家庭，大至政府機關，該如何面對疫情後帶來的心理問題，並不是疫苗就能解決的事情。舉例而言，1972年在西維吉尼亞州發生水壩爆炸，死了125人，毀掉無數房屋。社會學家社會學家埃里克後續追蹤研究發現，一場災難不止帶走人命和財產，甚至永久影響當地社區的人際關係和心理狀態，而學者稱之為「集體創傷」。

埃里克表示，集體創傷對個人健康當然有影響，但最嚴重的是毀掉人與人之間的關係。一但人與人之間失去信任，要花費好幾個世代去修復，若不採取正確措施修復，甚至會導致一個原本平靜安穩的社區崩解。

青少年輔導非營利團體「YouGov」的調查也證實，青少年認為自己的心理狀態在疫情中越來越糟，除了疫情的壓力，還有後續種族問題抗爭帶來的負面影響。專家認為，越是在集體創傷之下，越不能想著要忍耐或單打獨鬥，嘗試找尋信任的長輩或者同儕傾訴，透過網路聊天也沒有關係，即使大家都受到同樣的壓力，但互相傾訴有助於緩解緊張情緒，也能維繫人與人之間的關係。

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