把官員畫成奴隸 法周刊涉歧視挨批

法國極右派周刊將黑人官員刻畫成奴隸,引法反彈!法國極右派周刊《現今價值(ValeursActuelles)》在最新一期的雜誌中將國會議員奧波諾(DanièleObono)刻劃成18世紀的奴隸,讓奧波諾感到非常不滿,認為那是種族歧視。該事件引發政治圈騷動,多位法國政治人物發言聲援奧波諾。

政治人物聲援

根據《半島電視台》報導,《現今價值》該篇文章的標題是「奴隸制時代的奧波諾(DanièleObono in the Age of Slavery)」,描述奧波諾回到18世紀非洲做奴隸的虛構故事,當中附有一張奧波諾被鎖鏈套住的插圖。奧波諾是加彭裔法國人,她於28日在推特上表示,周刊涉及種族歧視,並在《BFM電視台》29日的訪問中譴責,該插圖侮辱了她的祖先。

許多政治人物也都力挺奧波諾,法國總理卡斯克特斯(Jean Castex)於29日在推文表示,該插圖必須被「明確地譴責」,法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)的辦公室也公布,馬克宏已致電奧波諾,表達自己對任何形式之種族歧視的譴責。法國國民議會議長費宏(Richard Ferrand)也推文聲明,會站在奧波諾身邊與她一起打擊種族歧視。

周刊反駁指控

根據《CNN》報導,《現今價值》右派的立場眾所皆知,但他們反駁奧波諾種族歧視的指控,表示該篇文章只是一篇描述18世紀非洲奴隸制度之殘忍的虛構故事。他們否認有種族歧視的意圖,但也表示,可以理解奧波諾為什麼會感到受傷,並為此道歉。

在法國,跟政治人物有關的爭議性插畫不只會在《現今價值》中出現。2013年時規模較小的右派雜誌《Minute》中出現了將前司法部長托比拉(Christine Taubira)畫成猴子的漫畫。托比拉對《Minute》提起訴訟後,獲得1萬歐元的賠償金。

