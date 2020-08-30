把官員畫成奴隸 法周刊涉歧視挨批

法國極右派周刊將黑人官員刻畫成奴隸，引法反彈！法國極右派周刊《現今價值（ValeursActuelles）》在最新一期的雜誌中將國會議員奧波諾（DanièleObono）刻劃成18世紀的奴隸，讓奧波諾感到非常不滿，認為那是種族歧視。該事件引發政治圈騷動，多位法國政治人物發言聲援奧波諾。

政治人物聲援

根據《半島電視台》報導，《現今價值》該篇文章的標題是「奴隸制時代的奧波諾（DanièleObono in the Age of Slavery）」，描述奧波諾回到18世紀非洲做奴隸的虛構故事，當中附有一張奧波諾被鎖鏈套住的插圖。奧波諾是加彭裔法國人，她於28日在推特上表示，周刊涉及種族歧視，並在《BFM電視台》29日的訪問中譴責，該插圖侮辱了她的祖先。

許多政治人物也都力挺奧波諾，法國總理卡斯克特斯（Jean Castex）於29日在推文表示，該插圖必須被「明確地譴責」，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的辦公室也公布，馬克宏已致電奧波諾，表達自己對任何形式之種族歧視的譴責。法國國民議會議長費宏（Richard Ferrand）也推文聲明，會站在奧波諾身邊與她一起打擊種族歧視。

周刊反駁指控

根據《CNN》報導，《現今價值》右派的立場眾所皆知，但他們反駁奧波諾種族歧視的指控，表示該篇文章只是一篇描述18世紀非洲奴隸制度之殘忍的虛構故事。他們否認有種族歧視的意圖，但也表示，可以理解奧波諾為什麼會感到受傷，並為此道歉。

在法國，跟政治人物有關的爭議性插畫不只會在《現今價值》中出現。2013年時規模較小的右派雜誌《Minute》中出現了將前司法部長托比拉（Christine Taubira）畫成猴子的漫畫。托比拉對《Minute》提起訴訟後，獲得1萬歐元的賠償金。

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