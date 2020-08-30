難民船超載擱淺 義大利海警解圍

英國神秘街頭藝術家班克西，日前出資購買一艘難民搜救船「路易斯•米歇爾號」，以抗議歐盟對難民暫停的救助，然而，這艘船才出航沒幾天28日就發生超載難民的緊急狀況，219名難民擱淺在地中海上，所幸義大利海警隨後派船前往協助，解救了其中49名較脆弱的難民，路易斯•米歇爾號才得以重新運作。

難民超載擱淺

根據《路透社》的報導，義大利海警表示，從南方島嶼蘭佩杜薩島派出的一艘巡邏船，救出27日從利比亞出發、載有219名難民的的路易斯•米歇爾號上，49名「被認為最脆弱的」難民，其中有32名女性與13個兒童。儘管有義大利的救助，上週開始運作的路易斯•米歇爾號，目前仍尚未找到安全的港口靠岸。

以19世紀法國知名女性無政府主義者命名的路易斯•米歇爾號，28日晚間發出一系列求救推文，並在隔日表示船上情況正在惡化，向義大利、馬爾他、德國等國求救，「我們已經達到緊急狀態，我們需要立即的救助，」路易斯•米歇爾號補充，船上已有一個屍袋，裝著一名去世的難民遺體。

班克西批判歐盟之作

國際移民組織（IOM）與聯合國難民署（UNHCR）也針對路易斯•米歇爾號及另外兩艘在地中海上的船，提出「緊急下船」的呼籲，兩個組織在共同聲明中表示，對歐盟在中地中海的搜救持續缺席深感擔憂，「搶救人命這種人道迫切之事，不該被懲處或污名化，尤其在當前缺乏國家主導的努力的情況下。」

《半島電視台》的報導指出，全長30公尺的高速船路易斯•米歇爾號，是由班克西用他的作品銷售的獲利購買。這艘前法國海軍船的船身被塗成粉紅色與白色，船艙的側面則是被畫上一名拿著心型救生圈的小女孩，是班克西作品中熟悉的塗鴉風格，這個作品也是對歐洲暫停難民搜救活動的尖銳批評。

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