白俄羅斯當局驅逐外國記者 多間媒體發表聲明譴責

白俄羅斯反政府示威浪潮持續，8月29日更有外國記者遭吊銷記者證。美聯社指責當局無理驅逐記者出境，英國廣播公司（BBC）也對當局扼殺新聞自由的行為予以最強烈譴責。

美聯社指出，有兩名駐莫斯科的記者，於8月29日被驅逐出境。美聯社發表聲明，強烈譴責白俄羅斯當局攻擊新聞自由的行為，要求當局即時恢復記者的身份資格，允許他們繼續向世界報導白俄羅斯所發生的事實。

除美聯社外，路透社、BBC、自由歐洲電台（Radio Free Europe）等多個媒體也有相同遭遇。路透社引述白俄羅斯記者協會表示，共有17名外國記者被逐。

路透社發言人表示，促請當局能恢復其公信力，並確保路透社的記者能夠繼續就公共利益，提供獨立、公正的新聞。BBC則發表聲明，對當局扼殺新聞自由的行為予以最強烈譴責。

白俄羅斯自8月9日大選結束以來示威不斷，迄今已近三周。政府在21日，宣布臨時封鎖73個新聞及資訊網站，其中包括多個本地及外國新聞網頁，當地國營出版社也以「印刷機故障」為由，停印兩份報紙。

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文章授權轉載自《香港01》