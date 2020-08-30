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阿聯正式終止抵制以色列 開啟兩國商務往來大門

世界日報 / 編譯中心╱綜合29日電
阿聯總統29日頒布命令，正式終止對以色列的抵制。圖為以色列特拉維夫市政廳13日點亮阿聯國旗顏色，慶祝兩國關係正常化。 法新社
阿聯總統29日頒布命令，正式終止對以色列的抵制。圖為以色列特拉維夫市政廳13日點亮阿聯國旗顏色，慶祝兩國關係正常化。 法新社

在美國促成以色列與阿拉伯聯合大公國的關係正常化協議後，阿聯總統哈里發今天頒布命令，正式終止對以色列的抵制。

美聯社報導，哈里發（Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan）這項命令使阿聯與以色列得以展開貿易與商務往來。阿聯是石油蘊藏豐富的阿布達比（Abu Dhabi）以及摩天大樓聳立的商業大城杜拜（Dubai）所在地，以色列則是鑽石交易熱絡並擁有製藥廠及科技新創公司的國家。

這道命令進一步強化了阿聯與以色列13日達成的協議，這項協議開啟了兩國關係，規定以色列必須終止兼併約旦河西岸占領區土地的爭議性計畫，這是巴勒斯坦人想要索回的土地。

阿聯國營媒體大公國通訊社（WAM）報導，這道命令允許以色列人及以色列企業在阿聯境內經商，阿聯也得以購買並交易以色列商品。

某些以色列企業早已與阿聯企業簽署合約，不過廢除抵制以色列的法令，仍將擴大雙方在航空、銀行和金融等領域共組其他合資企業的可能性。

以色列 摩天大樓 約旦 杜拜 巴勒斯坦

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