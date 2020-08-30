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不滿重油外洩汙染海岸 模里西斯逾7萬人上街抗議

世界日報 / 編譯中心╱綜合29日電
逾7萬模里西斯民眾走上首都路易港街頭，抗議政府處理貨輪擱淺事件遲緩導致汙染擴大。 歐新社
逾7萬模里西斯民眾走上首都路易港街頭，抗議政府處理貨輪擱淺事件遲緩導致汙染擴大。 歐新社

日本散裝貨輪上個月在模里西斯外海觸礁擱淺，大量重油外洩汙染其秀麗印度洋沿岸，高達7萬5000名模里西斯民眾今天在首都路易港上街抗議，不滿政府處理遲緩導致汙染擴大。

日本散裝貨輪若潮號（MV Wakashio）於7月25日在模里西斯東南岸外海觸礁擱淺，外洩逾1000噸重油等燃油至海面上，汙染珊瑚礁、紅樹林並危害眾多物種。

在若潮號斷裂成兩截後，較大部分船身被拖至深海處擊沈，但較小部分船身仍擱淺在珊瑚礁上。

尋常老百姓洛雷特（Jean Bruneau Laurette）號召民眾上街抗議，他已成為膽敢反對總理賈諾斯（Pravind Jugnauth）的眾多英雄之一。

海洋安全專家洛雷特表示，模里西斯政府掩飾燃油外洩真相。他已提起訴訟，控告環境部。

法新社記者表示，高達7萬5000名抗議群眾聚集在首都路易港（Port Louis）市中心大教堂前廣場上，這是40年來最大規模示威抗議。

許多抗議民眾穿上代表哀悼的黑色服飾。在至少34頭瓜頭鯨在重油外洩地點附近被發現死亡或重病後，民眾的憤怒沸騰到極點。

漁業部長莫杜（Sudheer Maudhoo）先前表示，牠們（瓜頭鯨）身上或呼吸系統內並無碳氫化合物殘跡。

中央社報導，一名35歲抗議民眾勒安（Jocelyne Leung）告訴法新社：「這場集會是要傳達一項訊息，告訴總理賈諾斯，他搞砸了。」

反對黨「三M黨」（MMM）第2號人物甘尼斯（Ajay Gunness）表示：「這是公民示威抗議，首次聚集這麼龐大群眾。」

許多抗議民眾手持國旗並高唱國歌，要求賈諾斯下台。

當局以及來自日本和英國的專家，仍在調查重油外洩對模里西斯造成生態損害的真正程度。島國模里西斯的經濟極度仰賴觀光業。

模里西斯人口約130萬，其中很多人靠觀光業和漁業維生。

總理賈諾斯否認在處理燃油外洩事故上犯下任何失誤。

日本 珊瑚 事故

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