歐盟加大對白俄羅斯施壓

（德國之聲中文網）圍繞8月9日總統選舉以來白俄羅斯國內權力之爭，歐盟加大對這個前蘇維埃加盟共和國的威權統治者盧卡申科的施壓。本周五（8月28日），歐盟成員國外長會議作出決定，對支持盧卡申科的高級官員實施制裁。盧卡申科本人對歐盟此舉不以為然，且威脅采取反制措施。

此間，聯邦德國總理默克爾對俄羅斯可能從外部干預發出警告，並贊同由歐安組織進行斡旋。該組織日前召開緊急會議，呼籲明斯克政府與反對派對話。

普京力挺盧卡申科

根據俄羅斯國家電視台Rossija 1周六播出的一次采訪視頻，俄總統普京強調，他承認盧卡申科勝選。他稱，"眾所周知，我向亞歷山大·盧卡申科表達了對他勝選的祝賀。"普京表示，世上無完事"，--"無論是在政治上、經濟上，還是在社會領域"。他稱，即使是在自然界亦無完美可言。他表示，他懷疑所有那些（白俄大選結果的）質疑者是否都真誠。

歐盟未承認選舉結果。歐安組織的國際選舉觀察員也數年來首次未出現在現場。迄今為止，白俄羅斯的任何一次大選都未被該組織認可為民主選舉。數天前，該組織表示願在明斯克當局和反對派之間斡旋。盧卡申科予以拒絕。

在電視采訪中，普京就此表示，"他們為什麼不來現場？這讓人馬上想到，實際上，對選舉結果的某種立場在先即已確定。"此前，歐安組織解釋說，未派遣觀察員是由於未獲該國依國際慣例應發出的官方邀請。

白俄羅斯選舉委員會稱，此次大選，已掌權２６年的盧卡申科獲得了80.1％的選票。反對派則宣布，實際勝選者是季哈諾夫斯卡婭（Swetlana Tichanowskaja）。大選投票以來，白俄羅斯國內持續發生反對盧卡申科總統的大規模抗議浪潮。

當局強硬對付記者

在持續發生反盧卡申科總統抗議浪潮的背景下，白俄羅斯威權政府對新聞人士采取強硬措施。德新社一名記者周六從明斯克報道說，多名西方媒體人被吊銷了采訪許可，其中數人已被驅逐出境。他們對德新社說，安全力量於深更半夜之際拘留了他們。當局此舉意在阻止對全國範圍示威抗議浪潮的報道。

白俄羅斯記者協會稱，被吊銷報道許可證的大批媒體人中也包括白俄羅斯本國記者，這些記者替包括英國廣播公司BBC在內的境外媒體工作。俄羅斯媒體報道說，若干記者已不得不離境。

取消境外記者工作許可的決定由白俄羅斯信息安全委員會負責作出。組成該機構的人員來自國防、內政及國內情報局等部門。在白俄羅斯，媒體人必須獲得采訪許可方能工作。新近，該國當局在明斯克機場就拒絕了沒有這一工作許可證的記者入境。

自三星期前的有爭議大選以來，白俄羅斯持續發生全國性反對盧卡申科總統的示威抗議。此次選舉被視為嚴重舞弊而受到國際社會批評。不過，俄羅斯和中國等國家祝賀盧卡申科"勝選"。

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