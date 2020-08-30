民調：一半德國人仍然質疑梅克爾的難民立場

（德國之聲中文網）德國《奧格斯堡匯報》（Augsburger Allgemeine）周六公布的一項民意調查顯示，超過一半的德國居民現在對總理梅克爾關於2015年移民危機的著名樂觀表態持懷疑態度。

由民調機構Civey進行的調查向公眾詢問了他們如今對" Wir schaffen das！"（我們能做到！）這一說法的態度。2015年8月31日，梅克爾在面臨大量湧入德國邊境的移民潮時，做出了上述表態。

梅克爾的這一表態是為了回應當時社會上的質疑：德國究竟是否真的可以面對來自沖突地區、非洲以及中東貧困地區成千上萬移民。

支持度增加

在本周接受調查的5000多人中，超過50%的人認為她的這一說法"相當不正確"或"完全不正確"，其中，37%的人表示完全不正確。認為梅克爾說得"完全正確"或者"比較正確"的人則分別佔比20.6%及23.4%。

與2017年相比，公眾對總理立場的支持度明顯增加。當時，由同一家民調機構主持的調研顯示，有60％的受訪者認為該梅克爾的這一說法"相當不正確"或"完全不正確"，而只有34％的受訪者認為她的說法"完全正確"或者"比較正確"。在最近的民意測驗中，後一個數字比例增加到44％。

黨派背景決定對移民態度

在這兩項調查中，各黨派的看法都各不相同，其中綠黨人士對梅克爾這一說法的支持度最高，而右翼的德國選項黨（AfD）的支持者則更有可能不同意總理的樂觀看法。

2015年難民危機期間，盡管遷徙路線上的許多歐洲國家都希望避開新移民，但梅克爾公開向尋求庇護的移民提供了在德國的臨時居住權，這促使大量移民離開土耳其的難民營並穿越歐洲抵達德國。

在梅克爾說出那句"我們能做到！"後接下來的18個月中，有超過120萬人抵達德國。她的決定也觸發了德國社會中某些階層及某些黨派成員的憤怒情緒。

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