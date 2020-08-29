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中共導彈示威 美強力回敬 得失難料

世界日報 / 社論

中共解放軍26日從青海、浙江發射東風-26B、東風-21D共四枚導彈，射向海南島和西沙群島之間海域。此舉在向美國展示「反航母」戰力，展現有能力擊毀美軍艦隊，甚至所有在東亞軍事基地。這個舉動也是回應美軍U2偵察機日前飛進解放軍宣布禁飛的演習區上空偵察，同時對美軍戰艦頻頻駛入南海人造島礁12浬內示威；更大目的在宣洩大陸民族主義情緒，表達習近平當局強硬立場。但發射有「航母殺手」之稱的導彈利弊參半，得失難料。

因為就在發射導彈次日，美軍「馬斯廷號」導彈驅逐艦立即駛進西沙島嶼12浬內，即中方宣稱的領海，無視解放軍威脅。20多小時後，美國防長艾思博在夏威夷航空母艦上對官兵說，「你們有權利在任何時間、任何地點擊敗他們(中共解放軍)」(You can fight and beat them anytime anywhere!)被部分評論視為「無限開火令」；與「南華早報」報導，中共向軍隊下令不在南海、台海開第一槍，美中硬軟之間形成對比。

不僅如此，國際媒體報導，美台聯合在台灣新竹樂山頂設置的長程監控雷達，可能完全捕捉到東風導彈發射路徑和參數；美軍從日本起飛的先進偵察機也經常在南海執行任務，可能也監控不同類型導彈的參數等資料，對中共導彈虛實可能獲得有用情報。

東風-26導彈射程4000公里，具備跨區機動發射能力，可攻擊陸地及海上目標；而東風-21射程1800公里，是各國首見的反艦導彈。中方聲稱，兩款導彈都具強大打擊航母能力。但這次發射只是射向特定海域，並未證實能射中移動中的靶船，兩者意義差別甚大。

因為如果導彈不具發射後段航程從高空下降中減速、校正方向、瞄準目標等能力，就需用核彈頭或多飛彈「飽和攻擊」，才能挫敗敵方艦隊，成本和風險都高。中方一再宣傳的「大殺器」如果只是射向南海某個不小的區域，表示反航母能力受限，武器實力上是天差地別。

解放軍向南海發射導彈，或出於以下理由和目的：一、北京試圖拒止美軍持續加大對中國周邊海域、空域抵近偵察與監視。北京外交部統計，2020年上半年，美軍出動2000架次各型軍機，對周邊台海、南海抵近偵察，逼近距中國海岸線100公里內。有分析稱，「雷根號」等多艘航母、戰機頻繁在南海、台海測試中方底線「秀肌肉」，逼使中方展現反制力量。

二，解放軍正在渤海、黃海、東海和南海同時舉行演習，測試多面動員作戰能力，但25日一架美國U2高空偵察機闖入解放軍北部戰區實彈演習宣布的禁飛區，中方認為是挑釁，大陸民眾激憤，北京須有強烈回應還擊。

三、北京認為，美國需要「戰爭」與「迫戰」，迫戰即透過政治脅迫與軍事威懾，逐次升高衝突，履行戰爭邊緣策略，讓對手難以承受或形象創傷，產生戰略失衡焦慮，迫使對手落入戰爭陷阱。2018年美國為因應大國競爭，將軍事任務由反恐戰爭轉向正規戰爭，對手由恐怖組織轉變為中俄大國。

有分析指出，美國在西太平洋戰略採兩條路線，即軍事威懾和政治脅迫。透過非戰爭手段，運用軍事力量壓迫對手，接受己方戰略意志。美軍威懾力度不斷增強，向戰爭摩擦邊緣升級。而美國總統大選逼近，面臨疫情延燒、經濟衰退、種族平權衝突，都提升美國對戰爭的渴求，中方回應力度如過強，正中川普下懷。

解放軍發射導彈是想向美國發出信號，中國有實力讓美軍航母不能在中國海岸甚至第一島鏈內充分展示其實力。中方中程導彈數量不斷增加，雖可在衝突開始幾小時內摧毀美國基地，但估計也不敢這麼冒進，因為這將引發第三次世界大戰。

對東風導彈示威，美國表現強硬。防長艾思博26日說，美國一直是太平洋和印太國家，不會將地區內任何一寸土地讓給其他國家。網上出現許多文章和照片，分析美軍近期測試洲際導彈和反導戰力。從美國本土發射的洲際飛彈，擊中7700公里外太平洋上一艘小艇；反導飛彈也成功攔截太平洋小島發射的導彈，印證美軍反艦、反導實力遠在中國之上；而美國退出中程核導條約後，很快將在東亞部署大量陸基中程導彈，對中國不是好消息。

有評論說，解放軍對南海發射反艦導彈，可能使東盟各國更倒向美國。北京此舉在外交、軍事上都掉進了川普政府設的陷阱。

導彈 美軍 南海

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