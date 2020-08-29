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以為馬桶壞了! 澳洲女子打開水箱驚見四條長長的蛇
澳洲昆士蘭省一名女子日前上完廁所後發現無法沖水，以為馬桶壞掉的她打開水箱一看，水箱裡竟然出現四條長長長的蛇而且安然自在地躺著。
澳洲新聞網報導，25歲女子皮爾森（Sofie Pearson）表示，「我上完廁所發現很難沖水，感到很困惑。我決定打開水箱蓋檢查哪裡出問題」。
女子一打開水箱蓋發現裡面竟然有四隻活跳跳的樹蛇（tree snake），每隻長度介於1至3公尺。
在向朋友求救之前，皮爾森把恐怖的景象拍了下來，她認為這些蛇是透過家中破裂的地板鑽進來的。在朋友的幫忙下，這些蛇被放生到附近的甘蔗田裡。
皮爾森隨後把事情分享在臉書獲得許多回應，一名友人留言說，「我可能會把房子給燒了」，還有人說，「把馬桶炸了吧」。
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