泰版甄嬛傳續集！「廢妃」詩妮娜傳將出獄飛德國陪泰王

長期關心亞洲議題、並著有「泰王的新衣」揭開泰國王室神秘面紗的蘇格蘭記者馬歇爾近日在臉書（Facebook）爆料，去年10月下旬被褫奪所有頭銜的泰國王妃詩妮娜傳言將在29日出獄，並於9月3日飛往德國慕尼黑陪伴泰王瓦吉拉隆功。

馬歇爾貼文指出，詩妮娜即將自曼谷拉堯女子監獄獲釋。曼谷拉堯女子監獄28日不接受任何探視，且通往監獄部分道路已關閉。詩妮娜將在9月3日飛往德國慕尼黑陪伴泰國國王瓦吉拉隆功。

泰國國王瓦吉拉隆功去年7月28日立詩妮娜為妃，卻又在同年10月22日剝奪詩妮娜的王妃頭銜，理由是她「野心勃勃，試圖提升自己的地位成為王后」。而泰國國王瓦吉拉隆功在新冠肺炎疫情爆發後，就帶著20多名後宮佳麗前往德國避疫，引發泰國民眾不滿。