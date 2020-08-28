北京發射導彈、美再制裁24家中企...南海爭議，到底在吵什麼？

摘要 1.美國以中國軍事化南海為由，宣布制裁24家中國企業，限制企業出口包含美國技術的商品給這24家企業，也將對這些企業的主管和其家人實施簽證限制。 2.北京對南海發射導彈，專家指出，意在警告美國，如果再繼續下去，可能會引發戰爭。

美國26日宣布，將24家中國公司列入制裁名單，並對被制裁公司的企業主管及其家人，實施簽證管制。

原因是，美國認定這些公司，都參與了中國在南海爭議地區的「人造島」建設，透過將南海「軍事化」，削弱美國在該區域盟友的主權。

與此同時，北京向海域發射了四枚導彈，美中角力戰再升級！

美祭嚴厲制裁，劍指「基礎建設界華為」

根據《紐約時報》，美國國務卿蓬佩奧表示，自2013年以來，中國政府不顧美方和他國反對，在南海爭議地區開墾超過3000多英畝（1214公頃）。

《彭博》報導指出，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）強調：「建造這些人造島，有挑釁的意味。」由於其開發的區域還設有防空與反艦飛彈設施，2016時，荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）就已裁決，北京的填海造陸行徑，侵犯到菲律賓主權。美國此次制裁，也再次認定此舉已破壞區域穩定、侵犯到鄰國主權，也會造成相當程度的環境傷害。

美國宣布制裁24家中國企業，主要劍指幫助北京政府實現南海主權擴張的國營企業與其高階主管，像是「中國交通建設」（CCCC，簡稱「中交」）。美國助理國務卿史達偉（David R. Stilwell）告訴《華爾街日報》，以中交為首在東南亞活動的中國國營企業，簡直是「現代版的東印度公司」。

蓬佩奧指出，中交正是北京「一帶一路」全球戰略的主要承包商，協助中國打造橫跨亞、非的基礎建設和貿易連結。

商務部將限制企業出口包含美國技術的商品給這24家公司，也將對這些公司的主管和其家人實施簽證限制。國務卿蓬佩奧說，「美國將採取行動，直到我們看到北京停止其在南中國海的脅迫行為，我們將繼續與盟友和夥伴一起抵制這種破壞穩定的活動。」

《華爾街日報》報導，一位美國資深官員認為，美國這一次行動是想將中交貼上「基礎建設界的華為」的標籤。美國指控中交透過在他國的建設，使該國扛下沈重的貸款負擔，因爲無法還錢給中國，就落入「債務陷阱外交」，中國藉此奪得戰略資源。

其中最為人所知的案例，就是斯里蘭卡的漢班托塔港（Hambantota）。由於斯里蘭卡無力償還工程貸款，只好把漢班托塔港長達99年的租約，讓給中國招商局集團經營。

中國射飛彈還以顏色，給美國警告

根據一位不具名的美國國防官員告訴《彭博》，在中國人民解放軍進行大規模軍事演習之際，中國週三（26日）向南海發射四枚中程彈道導彈。

南海上船艦和飛機之間的摩擦令人擔憂，讓這裡成了可能出現軍事對抗的地點。中國指責美國U-2偵察機進入中國解放軍的實彈演習地點，稱之為「赤裸裸的挑釁行動」。

《南華早報》指出，解放軍想通過試射，阻嚇其他想介入南海爭議的勢力；美國史丹佛國際問題研究所研究員馬斯特羅（Oriana Skylar Mastro）則說：「美國試圖讓中國因為其在南海的立場付出龐大代價，中國的行動是在警告美國：如果再繼續下去，可能會引發戰爭。」

面對威脅，美國海軍中將康恩（Scott D. Conn）告訴《彭博》記者，美國已經準備好應對該區域的任何威脅。

（參考來源：The New York Times、The Wall Street Journal、Bloomberg、South China Morning Post）

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