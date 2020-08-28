避免宿疾惡化干擾國政 NHK：日本首相安倍晉三決定請辭

「只要街頭出現『暴徒』，俄國警隊就會出手、接管鎮壓！」俄國總統普丁27日晚間藉由官媒專訪，首度就白俄羅斯的全國反獨裁示威「親口表態」。發言中，普丁雖強調俄國目前仍在觀望、並肯定「歐洲最後獨裁者」盧卡申科（Alexander Lukashenko）的「維穩效率」；但普丁同時也證實「我早已應盧卡申科的拜託，召集了一支『後備警備隊』...俄國隨時都能開進白俄羅斯」——普丁的發言，是白俄羅斯大選舞弊衝突3個星期以來，莫斯科最為具體的「恫嚇表態」。而俄方態度的轉硬，不僅顯示白俄羅斯的公民抗爭，正已快速步入「全國總鎮壓」的攤牌時刻；另一方面，則更可能與普丁政敵納瓦爾尼（Alexei Navalny）遭投毒命危案而連動震盪的「歐俄戰略槓桿」有關。

2020-08-28 12:43