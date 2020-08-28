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避免宿疾惡化干擾國政 NHK：日本首相安倍晉三決定請辭
日本NHK於28日報導，首相安倍晉三為避免宿疾惡化干擾國家大政，已決定辭職。
共同社轉述自民黨消息人士說法指出，安倍自認健康狀況惡化，判斷已無法繼續履行首相職務。
安倍於2012年12月二次組閣至今已7年半，自民黨內處於「安倍獨強」狀態，但新冠肺炎對應不力，內閣民意支持度重挫。
安倍此時下台，也將把推動修憲與北韓綁架日本人問題等棘手問題留給繼任者處理。
安倍將於台北時間下午4時，在首相官邸召開記者會。自民黨將盡速舉行黨魁選舉，以選出下任黨政領導人。
安倍晉三小檔案
出生：1954年9月21日（65歲）
籍貫：山口縣長門市
政黨：自由民主黨
現職：內閣總理大臣（第90、96-98任）、自民黨總裁（第21、25任）、眾議院議員（連任9屆）
背景：其父安倍晉太郎曾任外務大臣，與竹下登、宮澤喜一同為政界三大領袖；外祖父岸信介、外叔公佐藤榮作也增擔任總理大臣，號稱「一家三宰相」。
經歷：1982年踏入政壇，2006年當選自民黨總裁與內閣總理大臣，為日本首位戰後出生、最年輕就任的首相，隔年因健康因素請辭。2012年再次當選自民黨總裁並就任首相，為該黨首位回任總裁，也是平成時代唯一回任內閣總理大臣者。2014年、2017年皆再次連任，為日本在位時間最長總理大臣。
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