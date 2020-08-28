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避免宿疾惡化干擾國政 NHK：日本首相安倍晉三決定請辭

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
日本首相安倍晉三。路透
日本首相安倍晉三。路透

日本NHK於28日報導，首相安倍晉三為避免宿疾惡化干擾國家大政，已決定辭職。

共同社轉述自民黨消息人士說法指出，安倍自認健康狀況惡化，判斷已無法繼續履行首相職務。

安倍於2012年12月二次組閣至今已7年半，自民黨內處於「安倍獨強」狀態，但新冠肺炎對應不力，內閣民意支持度重挫。

安倍此時下台，也將把推動修憲與北韓綁架日本人問題等棘手問題留給繼任者處理。

安倍將於台北時間下午4時，在首相官邸召開記者會。自民黨將盡速舉行黨魁選舉，以選出下任黨政領導人。

安倍晉三小檔案

出生：1954年9月21日（65歲）

籍貫：山口縣長門市

政黨：自由民主黨

現職：內閣總理大臣（第90、96-98任）、自民黨總裁（第21、25任）、眾議院議員（連任9屆）

背景：其父安倍晉太郎曾任外務大臣，與竹下登、宮澤喜一同為政界三大領袖；外祖父岸信介、外叔公佐藤榮作也增擔任總理大臣，號稱「一家三宰相」。

經歷：1982年踏入政壇，2006年當選自民黨總裁與內閣總理大臣，為日本首位戰後出生、最年輕就任的首相，隔年因健康因素請辭。2012年再次當選自民黨總裁並就任首相，為該黨首位回任總裁，也是平成時代唯一回任內閣總理大臣者。2014年、2017年皆再次連任，為日本在位時間最長總理大臣。

安倍晉三 日本 NHK

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