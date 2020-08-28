反歧視怒火再起！非裔男在孩子面前遭警槍擊，NBA也抗議罷賽

近期，美國威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）非裔男子雅各．布萊克（Jacob Blake）在23日遭白人警察謝斯基（Rusten Sheskey）近距離從背後開了數槍之後，恐導致腰部以下的永久性癱瘓。此事件發生後，引發當地連續多晚的示威抗議，不少示威者縱火抗議，當局緊急宣布實施宵禁。

這是繼今年5月非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市（Minneapolis）疑似使用偽鈔購物，遭前來處理的警察，以膝壓頸致死後，再度引起各方關注抗議警察暴力執法和種族歧視的示威潮。

威斯康辛州檢察長考爾（Josh Kaul）26日在記者會中表示，在最初的事件調查中，布萊克承認他擁有一把刀，經過調查員搜查，證實布萊克車輛的駕駛座側地板上，找到了一把刀，此外並未發現其他武器。考爾進一步說明當時警方試圖逮捕布萊克，用電擊槍欲制伏他，但失敗了。而目前威州司法當局尚未起訴任何人，相關的調查工作，仍持續進行中。

粗暴的事件起因

槍擊事件發生在23日下午5點多，警方僅對外說明是因「家庭糾紛」事件而出勤，其中並未交代更多細節，目前涉事的員警已停職休假，現場員警僅有錄音裝置相關配備，沒有偵防蒐證密錄器等攝影設備。

而布萊克的鄰居懷特（Raysean White）回憶起，在他用影像記錄下員警對布萊克開下多槍前，當時他看見布萊克一邊叫草坪上的兒子上車，一邊走進一棟公寓。然而，等懷特回過神來，則看見三名員警和布萊克扭打在一起，其中有警員壓制住布萊克的頭部、更出拳頭毆打等。

此時，懷特用影像記錄下，布萊克正走回駕駛座，有多名員警跟在他身後，其中一名員警更是雙手舉槍。當布萊克開門準備上車時，一名員警拉著布萊克的衣角，並直接從布萊克的背後連開數槍，影像中至少可以聽見七聲槍響。

目前接受布萊克家人委託的，黑人民權律師班哲明．克倫普（Benjamin Crump）在推特中表示，當日發生槍擊事件之前，布萊克曾試圖勸阻兩名女性之間的糾紛。

而發生槍擊的當下，布萊克的三名兒子，分別是3歲、5歲和8歲就坐在車內，親眼目睹員警槍擊父親，將終身留下陰影。他更補充當天是布萊克8歲孩子的生日。

無盡的示威抗議演變成暴動

在布萊克遭到槍擊的數個小時後，數百人在基諾沙市的警察總部抗議，呼籲結束全美警察的野蠻行徑和系統性的種族主義，並在基諾沙市的街道持續示威，不僅向警方投擲汽油彈及磚塊，更對多處建築物和路邊汽車縱火，警方馬上宣布全市宵禁至早上7時。

反歧視的怒火延燒到美國各地，包括職籃NBA、美國職棒MLB都有球隊罷賽，包括NBA密爾瓦基公鹿隊、MLB的釀酒人隊。

總統川普26日更在推文中寫道：「今天，我將派出聯邦執法人員和國民兵，前往威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）恢復法律和秩序！」川普進一步表示，威斯康辛州官員已經接受聯邦執法單位的支援，他將派出國民兵前往基諾沙市。

在多天的動亂後，民主黨籍的威斯康辛州州長托尼．埃弗斯（Tony Evers）宣布全市進入緊急狀態，部署到基諾沙縣的國民警衛隊成員增加到250名，後續更追加授權500名國民警衛隊成員在當地執法。

在布萊克遭到槍擊後，美國各地的抗議者繼續呼籲正視種族歧視的議題，而遭到白人員警殺害的非裔民眾名單，則不斷增加，包括已逝的喬治．佛洛伊德（George Floyd）和布倫娜．泰勒（Breonna Taylor） 等。

3月19日午夜，女護士布倫娜．泰勒在臥房正要入睡，三名員警直接破門並闖入，在員警沒有表明身份的情況下，泰勒的男友認為這是一樁入室搶案，不得不擁槍自衛，隨後，泰勒在自家被槍擊了八次。

大眾對於警察暴力，與種族主義的憤怒及不安，更顯現在全美其他城市的抗議活動，包括加州洛杉磯、威斯康辛州首府麥迪遜、明尼蘇達州明尼阿波利斯，其中明尼阿波利斯是佛洛伊德事件的案發地。

拜登：這是我們要的國家嗎？

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）則在推特影片中表示，「他剛剛和布萊克的父母，姐姐和其他家庭成員進行了交談。而且我告訴他們：必須並且一定會實現正義。你知道，我們的心與他的家人，特別是他的孩子在一起。他們看到父親看著被槍殺的景象真是太恐怖了。」

拜登更在推文中寫道，這是我們想要成為的國家嗎？ 不必要的暴力不會治癒我們。我們需要結束暴力，並且和平地團結起來，維護正義。

從24日開始的美國共和黨全國代表大會（RNC），現任副總統彭斯（Mike Pence）在26日發表演說，不僅強烈批評在民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）執政下的美國，並不會讓人感到安全，更強調總統川普將以「法律與秩序」作為爭取連任的重點議題。

彭斯重申，法律及秩序的相關政策將保護不同種族、膚色及信仰的民眾，彭斯進一步對近期的示威表示，當我們的國家開始從疫情復甦時，卻在主要城市的街道上看見暴力和混亂，他與川普皆支持和平的示威活動，但暴動和搶劫並非和平抗議活動，而在示威中做出違法行為的人，將受到法律起訴。

然而，諷刺的是，當彭斯與川普大力宣誓法律與秩序、多元族群權益時，各地正在醞釀新的反歧視怒火。這把火是否接續過去「佛洛伊德」事件的火種，燒掉川普的連任之路，全世界都在看。

（作者／何晨瑋 本文出自2020.8.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）