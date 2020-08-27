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陸向南海試射 日菲越反應各不同

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
菲律賓外交部長陸辛廿六日接受菲國媒體訪談時說，美國在南海的存在使菲國「受益」。（美聯社）
菲律賓外交部長陸辛廿六日接受菲國媒體訪談時說，美國在南海的存在使菲國「受益」。（美聯社）

各國對中國大陸26日上午向南海試射飛彈看法不同。日本內閣官房長官菅義偉27日記者會表示，強烈反對任何加劇南海緊張情勢的一切行為，呼籲和平解決紛爭。菲律賓外交部長陸辛26日接受菲國媒體訪談時說，美國在南海的存在使菲國「受益」。越南外交部女發言人黎氏秋恆26日聲明表示，大陸侵犯主權使南海行為準則協商「複雜化」。

日本共同社報導，日本內閣官房長官菅義偉27日記者會表示：「中國最近活動令人擔憂，我們正在關注事態發展，並強烈反對加劇南海緊張情勢的行為。南海問題牽連區域和平穩定，因此包括我國在內，各國都相當關心此事。」菅義偉也強調，南海問題的所有當事國，應努力基於國際法，和平解決紛爭。

菲國外交部長陸辛26日接受菲國傳媒龍頭ABS－CBN電視網訪談時說：「我已說得很清楚，美國在南海地區的存在利於菲律賓國家利益，這和過去權力平衡時期英國在歐洲沿海存在的道理一樣。我們再次處於權力平衡狀態。我們需要美國在亞洲有一席之地。」

陸辛也強調，菲國需要美國軍事支持，「因為我們的防衛處理方式是根據美菲聯防條約決定，所以我們需要美國。我們直到真的發生事情，例如菲國海軍船艦被攻擊，才會致電請求美國協助」。

路透報導，大陸海南省海事局表示，大陸本周在南海西沙群島附近水域進行為期6天的軍演。越南外交部女發言人黎氏秋恆26日聲明表示：「中國屢次在南海西沙群島附近海域進行軍演侵犯越南主權，使中國和東協各國間南海行為準則協商複雜化。」

日本內閣官房長官菅義偉廿七日日記者會表示，強烈反對任何加劇南海緊張情勢的一切行為，呼籲和平解決紛爭。（路透）
日本內閣官房長官菅義偉廿七日日記者會表示，強烈反對任何加劇南海緊張情勢的一切行為，呼籲和平解決紛爭。（路透）
越南外交部女發言人黎氏秋恆廿六日聲明表示，大陸侵犯主權使南海行為準則協商「複雜化」。（美聯社）
越南外交部女發言人黎氏秋恆廿六日聲明表示，大陸侵犯主權使南海行為準則協商「複雜化」。（美聯社）

南海 日本 越南 菲律賓

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