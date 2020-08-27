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伊朗不再擁核自重 擺脫制裁喘口氣

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
伊朗總統魯哈尼（右）及國際原子能機構總幹事格羅西（左）日前見面磋商，並同意對減少核武做出努力及重啟核能檢查程序。（photo by Twitter）
伊朗總統魯哈尼（右）及國際原子能機構總幹事格羅西（左）日前見面磋商，並同意對減少核武做出努力及重啟核能檢查程序。（photo by Twitter）

伊朗願接受國際原能派員檢查，國際制裁將取消！伊朗一度因擁核自重，遭到美國等大國聯合實施經濟制裁，抑制其發展。日前國際原能總幹事格羅西出訪伊朗，獲得總統魯哈尼同意，可派員進入該國檢查，並重啟JCPOA伊朗協定，也使伊朗得以擺脫制裁，能再次販售石油及天然氣等。

伊朗開放核設施檢查

根據《半島電視台》報導，伊朗政府同意開放2處疑似曾作為核彈研發實驗的設施接受調查，聯合國與國際原子能機構將派人前往探勘。

國際原能總幹事格羅西與伊朗總統魯哈尼在25日見面會談，會後雙方發出聯合聲明表示，「伊朗將無條件開放國際原子能機構人員，進入德黑蘭和伊斯法罕2處核能設施。」一般認為，國際原子能機構理事會6月決議，要求伊朗允許視察人員進入現場並與該機構合作，加上7月的核設施大爆炸，使伊朗承受不少壓力。

魯哈尼對格羅西表示：「我們已經準備好與國際原子能機構合作。」國際原子能機構一度懷疑伊朗儲存或使用未申報的核材料，試圖進入德黑蘭和伊斯法罕2地檢察，但屢次碰壁。伊朗更曾稱國際原能是基於以色列的指控才提出要求。日前伊朗發生的核設施爆炸案，以色列是受到最大指控的國家。

不再受美壓制

美國總統川普於2018年單方面退出核協議，並對伊朗實施嚴厲的經濟制裁，伊朗一直深受其害。據《法蘭西24》報導，伊朗此次釋出善意合作，承諾履行先前的JCPOA伊朗協定，國際制裁也因此取消，伊朗得以繼續在全世界販售石油及天然氣，預期將對國內經濟帶來一定助力。

伊朗協定中，伊朗政府承諾減少鈾濃縮計畫，且不能購買核武器。8月時，聯合國安理會就是否繼續制裁伊朗的投票中，僅多明尼加與美國投下同意票。美國發起的制裁法案受到法國、德國及英國一面倒拒絕，並同步譴責美國當時退出核協議一舉。

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