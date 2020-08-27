土國、白俄續釀爭議 專家籲歐盟慎因應

歐盟處境內外交迫，內要面臨土耳其、白俄羅斯等掀起歐洲區域爭端，對外則有俄羅斯在一旁虎視眈眈！歐盟正忙著排解土耳其與希臘對於地中海石油資源的紛爭，現又得介入白俄羅斯的警民衝突及獨裁行為。專家表示，歐盟在處理或斡旋時恐需更加小心，勿輕易以制裁為手段。

俄羅斯續施壓

根據《歐洲動態》報導，俄羅斯日前發出聲明，表示歐盟及美國不該制裁白俄羅斯，干涉其內政。

外交部長拉夫羅夫與美國副國務卿碧根會晤後發出聲明，表明不會在白俄羅斯動亂期間介入白俄羅斯政府與人民的任何決策。各界認為，俄羅斯也以此警告歐盟及美國，要求其別介入紛爭。碧根則另發聲明表示，「白俄羅斯人民不該受到任何傷害。」美國大使館也表明「支持白俄羅斯的人民自決權與主權。」

根據《希臘城市時報》報導，歐盟外交和安全政策高級代表豐特列斯及德國國防部長凱倫鮑爾日前在一場公開會議上對地中海情勢報告後，2人忘了麥克風還沒關，就繼續交談。

豐特列斯表示，土耳其對希臘與埃及簽署開採地中海石油的協議感到非常不滿。凱倫鮑爾也說，土耳其與希臘的問題不只攸關2國，更是檢視歐盟與北約等組織影響力是否能遍及會員國的依據。

制裁大恐引反彈

《歐洲新聞台》指出，萊頓大學國際關係學者麥克格林提醒，歐盟在介入白俄羅斯的紛爭前，必須先想想利比亞的案例。他說：「利比亞在格達費逝世後，歷經了9年動盪才平息。」

麥克格林分析，歐盟以制裁的手段回應白俄羅斯的民意，恐會讓盧卡申科等政治強人更加反彈。

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