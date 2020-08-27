助美對抗加州大火 以色列派特遣隊

以色列組織特遣打火隊，前往加州對抗山火!在以色列公共安全部長歐哈納的指示下，以色列迅速成立打火隊，前往加州協助撲滅大火。於此同時，以色列境內持續受到加薩走廊火氣球的縱火攻擊所苦。

專業團隊協助滅火

根據《耶路撒冷郵報》26日報導，以色列公共安全部長歐哈納指示消防救援委員會立刻準備派遣打火隊前往加州，協助美國撲滅蔓延加州的大火。以色列《新消息報》隨後報導，打火隊已經成立，預計周日出發。打火隊中包含行政聯繫和專精於撲滅森林大火及救援任務的消防員。

以色列《第一新聞》補充表示，過去兩年來，以色列也曾派遣打火隊前往巴西和衣索比亞。此次特遣隊是為了等待必要的部門核准，所以周日才會出發。

加薩走廊用氣球縱火

特別的是，以色列本身也受到火災的困擾，主要來自加薩走廊的人為縱火，加薩恐怖份子藉由飄過邊界的火氣球，在以色列製造火災。《新消息報》指出，來自加薩走廊的火氣球26日在以色列境內造成33起火災，所幸多數發生在靠近邊界的荊棘地，沒有造成嚴重災情。

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