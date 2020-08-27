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澳洲政府祭新法 一帶一路合作恐取消

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
澳洲要立新外交政策否決權，儘管總理莫里森不認同，仍被指涉是針對維州與中國的一帶一路協議（圖右為莫里森）。(photo from Wikimedia)
澳洲要立新外交政策否決權，儘管總理莫里森不認同，仍被指涉是針對維州與中國的一帶一路協議（圖右為莫里森）。(photo from Wikimedia)

為維護國家利益一致性，澳洲政府祭出新政策，中央有權介入地方與外國的協議。澳洲27日宣布立法，賦予當局有「交易協定否決權」，代表當局能取消地方政府和公家機購與外國政府的協議。此法公布的時間點敏感，恰好遇上維多利亞州加入中國一帶一路計畫的最終討論階段，外媒判斷，新法恐讓中澳關係不再那麼密切。

澳洲當局有否決權

根據《路透社》報導，澳洲27日推出新法案，賦予當局強大的交易否決權，還有溯及既往的權力，只要當局認為，地方政府與外國政府的協定不符合澳洲的利益，都能作廢；同時，未來與外國政府的所有交易，都得在6個月前告知。莫里森特別點出，此法目前涵蓋範圍包含與全球30個國家/地區，總計130項協議，目的是維護澳洲主權、確保國家利益看法一致性。

此法公布時間點敏感，由於澳洲人口第二大州：維多利亞州18年與中國簽下加盟一帶一路的協定，至今雙方恰好談到最後關鍵點，原本預計是今年年中談妥，只是受疫情影響而後延，而眾所皆知，莫里森對於維州這個決定抱有怨言。

維州與中協定頻被轟

事實上，維州州長安德魯斯前去北京簽署協議之初，是在不公開的情況下，大眾根本不知道他與中國之間的承諾為何，此舉一直遭到朝野砲轟，《澳洲ABC網》報導，澳洲朝野都擔心會增加中國在澳洲的影響力，尤其是一帶一路下的基礎建設與財政仰賴，當時美國國務卿龐培歐也批評，這是增加中國政府對經濟「做出傷害」的能力。

墨爾本當地的《前鋒太陽報》也報導過前維州州長肯尼特的看法，他認為一帶一路講難聽就是中國的擴張主義政策，他擔心未來交往過密後「難以抽身」。

而這項法案出台後，雖然莫里森27日特別表示「不是針對北京當局」，但顯然外媒都視為是應付上述的協定，這讓《路透社》擔心，恐變成中、澳關係的轉捩點。

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澳洲 一帶一路

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