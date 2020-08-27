日、緬互開邊境 抵禦中國南海戰略

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
日本與緬甸在開放邊境上達成共識。（Photo from 緬甸駐美代表處）
日本與緬甸在開放邊境上達成共識。（Photo from 緬甸駐美代表處）

日本緬甸將互相開放長期旅客入境。日本與緬甸在24日的會議上，協議開啟邊界，除了短期商務客，長期旅客也可入境，日本也提供給緬甸2.83億美金的貸款，作為緊急以及扶植經濟之用。會議上，兩國也表示會持續關注中南海的戰略情勢，而媒體分析是為了應對中國日益頻繁的軍事擴張。

《Japan Time》報導，日本外相茂木敏充與緬甸領導人翁山蘇姬於24日，在緬甸首都奈比多會面，共同達成協議，將開放兩國邊境，除了短期商務客往來，長期旅居人士也可以入境，最快9月開始實行，不過依舊要遵行14天的隔離後才能外出。

緬甸是茂木敏充自上週四（20日）開始出訪的最終站，目的是希望東南亞各國藉由日本的帶領，共同對抗疫情和經濟危機。在緬甸之前，茂木敏充已經拜訪過巴布亞新幾內亞獨立共和國、寮國和柬埔寨，本月稍早也和星馬兩國會談過。日本目前因為疫情，禁止146個國家的旅客入境，不過陸續和16個國家達成協議（包含緬甸），藉由鬆綁入境禁令，合作重啟經濟交流。

《時事通信》報導，若日緬兩國能順利互開邊境，最大的影響將是兩國勞工的互通，無論是從緬甸來的技術勞工或者自日本派駐出去的高階管理人員。另外在會議間，茂木敏充也承諾給予緬甸2.83億美金的貸款，幫助緬甸作為緊急資金，用此刺激經濟以及扶植中小企業，在這之前日本也已經向緬甸提供超過3000萬美金價值的醫療資源。

外界認為，日本在東南亞地區動作頻繁，是否是為了應對中國在南海地區的軍事力量擴張？茂木敏充表示，他和各國領導的確都在關注中南海議題，但並未正面回應是否和中國勢力擴張有關，並提到日本有責任積極推動印度-太平洋地區的安穩和市場自由。

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