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安倍健康亮紅燈傳28日記者會 去留成焦點

世界日報 / 編譯中心／綜合27日電
日本首相安倍晉三。 路透社
日本首相安倍晉三。 路透社

日本首相安倍晉三近來多次入院，其健康狀況引發外界擔憂，安倍28日將就政府的抗疫措施舉行新聞發佈會，屆時可能會就自己的健康狀況進行詳細說明。此外，安倍任期只剩一年多，繼任者也成為熱門話題。

安倍是自6月18日以來時隔2個多月在官邸開記者會。日本每日新聞26日報導，自民黨官員認為安倍「自己說明為宜。大概會告訴大家『我很健康』」，消除健康堪憂的論調。

但自民黨內另有消息傳出，安倍可能先去療養，療養期間由副首相麻生太郎暫時代理首相。據中國時報報導，安倍2007年第一次執政時，自民黨在7月29日的參院選舉中慘敗，安倍赴外國訪問把身體搞壞，功能性胃腸障礙加上老毛病潰瘍性大腸炎惡化，於是在9月12日突然宣布辭職，並於隔天住院。9月26日福田康夫新內閣才成立，首相官邸足足空白了13天。日本內閣法第9條規定，「首相遭遇事故或出缺時，可由事先指定的國務大臣臨時代理首相職務。」第二次安倍內閣之後，副首相麻生一直是暫代首相的第一順位，官房長官菅義偉為第二順位。

另據每日新聞，日本政壇目前被認為可能成為安倍繼任者的包括自民黨前幹事長石破茂、副首相麻生太郎和防衛相河野太郎等人，菅義偉本人也是熱門人選之一。內閣官房長官菅義偉回應稱，安倍的任期還有一年，現在討論繼任者還為時過早。菅義偉說，「我自己完全沒有相關考慮，現在最主要的課題是如何全力應對新冠肺炎疫情。」

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