模里西斯驚現海豚屍 環團籲即刻調查

印度洋群島國家模里西斯26日在海岸邊發現17隻海豚屍體，外界對海豚的死因眾說紛紜，由於鄰近海域上月才發生日本貨船若潮號擱淺的漏油事件，有人擔心是受油污染影響，環保團體則是呼籲政府應即刻進行驗屍調查。目前政府初階檢驗結果顯示，可以排除漏油事件的影響，但死因仍待調查。

環團籲驗屍調查

根據《半島電視台》的報導，綠色和平組織非洲分會的漢布爾26日表示，「對模里西斯人來說，這是個極度悲傷與擔憂的一天，」他也聲明呼籲政府「對尋獲的海豚屍體進行驗屍調查。」《BBC》則指出，海豚陳屍海岸也造成當地居民的憤怒，居民尼丁表示，「一早醒來就看到這麼多海豚屍體，比惡夢還要糟！」

日本貨船若潮號7月25日才在模里西斯海域觸礁，並接連引發漏油事件，對當地環境造成嚴重汙染，危及了該海域的珊瑚保育和海洋生態，政府甚至為此宣告環境緊急狀態。科學家指出，目前漏油事件的影響還在發展中，造成的損害可能會影響模里西斯及該國依賴觀光業的經濟數十年。

海豚死因眾說紛紜

目前環保界對海豚的死因眾說紛紜，環境顧問多瓦卡辛指出，海豚的死因可能源於漏油事件或是政府上週的沈船事件，模里西斯海洋保育協會的格里菲斯則認為，可能只是海豚在捕魚過程中在珊瑚礁擱淺所致，另當地環保團體Eco-Sud發言人表示，政府的驗屍結果應公諸於世，該團體也想在驗屍過程中列席。

模里西斯漁業部長莫德胡表示，目前初階檢驗結果顯示，與漏油事件應無關聯，有兩隻海豚身上出現鯊魚咬痕，但詳細死因仍待檢驗。漁業部的官員阿帕度指出，「死掉的海豚身傷有許多傷口，下巴滲出血液，沒有燃油的痕跡。」

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