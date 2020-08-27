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菲總統自曝快罹食道癌 官方急澄清：他很健康
菲律賓媒體報導，菲律賓總統杜特蒂透露他的食道疾病正在惡化，已接近癌症第一期。菲律賓總統發言人26日則稱，杜特蒂仍然健康。
據澎湃新聞引述菲律賓「馬尼拉公報」報導，杜特蒂在電視講話中表示自己已遵照醫囑停止飲酒，以避免病情加重。此前，杜特蒂承認因酗酒罹患巴斯雷特食道症。根據美國約翰斯霍普金斯醫學網站，「巴雷斯特食道症」（Barrett`s esophagus）是一種食道細胞病變的症狀，大多經由胃食道逆流所引起。這種疾病有時會發展成食道癌。
杜特蒂今年75歲。據報導，杜特蒂說像他這樣年紀的人會更關注健康而非財富。
據新加坡「海峽時報」報導，菲律賓總統發言人羅克26日在接受採訪時說，公眾過度關注了杜特蒂有關自身健康的說法。他補充說，杜特蒂目前仍身體健康。
17日，杜特蒂否認自己曾前往新加坡緊急就醫，反駁了網上流傳的說法。此前網上有傳言稱杜特蒂於15日乘坐救護飛機從菲律賓達沃市飛往新加坡進行急症治療。杜特蒂於8月初開始待在家鄉達沃市。
「海峽時報」報導稱，杜特蒂曾數次從公眾視野中消失，引起了有關其健康狀況惡化的傳聞，但是菲律賓政府對相關話題反覆闢謠。
杜特蒂曾在去年10月宣佈自己患有一種罕見的自體免疫性神經肌肉疾病，會影響眼球運動。「海峽時報」報導稱，杜特蒂還有背部問題、偏頭痛、咽喉疾病以及影響血液循環的疾病。
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