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美中緊張與日俱增 台海衝突危險加劇

世界日報 / 編譯林育正／綜合26日電
美中緊張與日俱增。 路透社
美中緊張與日俱增。 路透社

近日中共解放軍和美軍在台灣海峽附近動作頻頻，根據路透(Reuters)報導，台灣軍方防空飛彈也追蹤中國戰機；美中關係的緊張日益升溫，增加台海發生衝突的風險。

近三周中國宣布在沿岸針對展開四場軍演，從北部的渤海灣至黃海以及南中國海大規模上演；還有其他針對「台灣海峽現況」的演習也正在進行。

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)日前訪台後，解放軍動作頻頻；台灣方面表示，防空飛彈持續追蹤接近的中國敵機，但未透露更多細節。

台國防部25日表示，中國戰機越接近，台灣也將有「更積極」的動作，但仍以「不挑起爭端」、「不使衝突升級」為原則。

本月美軍航空母艦打擊群在南海進行演習幾天後，也派遣另一艘戰艦通過台灣海峽。本周中國更譴責美軍派遣偵察機針對中國實彈演習進行情蒐。

中國軍事專家，上海大學政治與法律系退休教授倪樂雄表示，中國解放軍同時進行軍演相當罕見，甚至可能是第一次。他說：「在三個區域同時軍演，代表北京在測試軍隊是否具備從同時從三地接戰的能力；舉例來說，同時對抗台灣、日本、美國和來自南方的攻擊。」

一名西方國家外交官匿名表示：「沒人想開第一槍，但近期動作頻頻的確增加擦槍走火的機會。」中國外交部也透過聲明表示：「我們擁有決心與能力，防止台灣自中國分裂。」

也有匿名資深美國官員表示，中國立場更加武斷和具侵略性；目前有解放軍錯估情勢，可能導致意想不到的後果。他說：「這個問題層面不單純是兩岸或中美關係。我認為區域內有許多國家，也都對北京的行徑非常擔憂。」

前參謀首長聯席會議副主席溫尼菲爾德(James A. Winnefeld)和前中央情報局(CIA)代理局長莫雷爾(Michael Morrell)表示，當總統大選陷入混亂，可能使北京認為對台灣有機可乘。

中華民國總統蔡英文表示捍衛主權的決心，國防部也釋出影片，表示國軍將「戰到最後一兵一卒」。

解放軍

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