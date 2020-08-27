美軍機闖中國在渤海軍演禁飛區 解放軍還以顏色

中國國防部25日指責美國U-2高空偵察機進入解放軍北部戰區在渤海水域實彈演習禁飛區後，中共解放軍26日上午向南海發射了兩枚中程導彈；據接近中國軍方的消息人士透露，發射導彈的目的是要警告美國。

兩枚中程導彈分別是東風26( DF-26)及東風21(DF-21)，射向西沙群島及海南省東南部水域。東風26可用於常規或核攻擊水面或地面目標；至於東風21，則有「航母殺手」之稱。

消息人士向香港「南華早報」表示，「這是中國對美國戰機、戰艦日益增加進入南海所帶來潛在風險的反應。同時也不讓鄰國誤判中國的目的」。

此外，發射兩枚導彈也在展示中國有能力將任何軍事力量拒諸南海之外。

中國一直以來宣稱擁有南海九段線內各群島島嶼的主權，但也與區內多個聲稱擁有主權的國家出現紛爭。

美國則認為南海自由航行，多次派出戰機及戰艦進入南海，包括航空母艦「尼米茲號」及「雷根號」，強調保護越南、台灣和菲律賓等的主權。國務卿龐培歐不但指中國在該地區建立海洋帝國，還聲稱中國在南海的行動是非法的。

在解放軍發射導彈前一天，中國國防部發言人吳謙指美軍一架U-2高空偵察機擅自進入解放軍北部戰區實彈演習禁飛區，除嚴重違反中美海空安全行為準則外，也違反國際準則，極易引發誤判。他未說明U-2機的闖入位置，而中國日前公布的軍演範圍是由山東青島至連雲港水域。

美國太平洋空軍指揮部向有線電視新聞網(CNN)證實派出U-2偵察機，但強調沒有違反任何規則。

聲明說，「一架U-2飛機在印度-太平洋作戰地區活動，並遵守公認的飛機飛行國際準則及規定。太平洋空軍將繼續按我們選擇的時間及範圍內，在國際法允許下在任何地方飛行及活動。」

曾任美國太平洋司令部聯合情報中心行動主任的軍事分析師舒斯特爾(Carl Schuster)質疑北京的說法；他說，飛越演習禁飛區的機會很少發生，甚至永遠不會發生，而U-2間諜機的設備非常先進，根本沒必要太接近來監視中國演習。