天然氣爭奪戰 希法義軍演抗土國 德國忙調停

希臘當局表示，26日將在東地中海與法國、義大利和賽普勒斯展開為期三日的聯合軍事演習。希臘和土耳其之間關係日益緊張，東地中海天然氣資源爭奪正是主因。德國外長馬斯即將到訪土希兩國，他警告兩國可能「擦槍走火」，必須進一步打開對話大門。

土耳其的勘探船在土國軍艦護航下，近數周展開能源勘探任務，希臘指該艘勘探船在希臘領海作業，並批評土耳其試圖復興當年曾統治希臘的鄂圖曼帝國。希臘與美國的軍艦和軍機24日已在地中海舉行聯合演練。土耳其軍方25日亦進行軍事演習，賽普勒斯國防部表示，希臘、賽普勒斯、法國和義大利的戰機和艦隻計畫自26日起，展開為期三天的聯合軍事演習，賽普勒斯其間將測試防空系統。

法國26日表示，今次演習旨在推動各方尊重國際法，並尋求對話和合作。土耳其總統埃爾多安則警告，土國在東地中海問題上不會妥協，土耳其國防部則宣布26日在東地中海與美軍驅逐艦舉行了軍演。

歐盟成員國外長將在柏林召開非正式會議，希臘屆時可能要求歐盟向土耳其實施制裁，但預料歐盟不會同意，避免令局勢進一步惡化。馬斯指出，土希兩國需展現對話意願，否則將引發災難，令雙方跌入深淵。英國廣播公司(BBC)分析指出，由於美國總統川普政府的外交政策出現變化，已不太關注地中海局勢，亦未有向土耳其施壓，令德國決定出面調停。