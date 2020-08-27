歐洲海岸稀有鯨魚擱淺頻傳 北約聲納軍演被指元兇

過去幾周，整個歐洲海岸線共發現29起稀有喙鯨擱淺的現象，專家認為，北大西洋公約組織（NATO）的聲納軍事演習是罪魁禍首。

英國海岸上周末在24小時內發現了兩隻罕見的喙鯨（Beaked whale）擱淺，愛爾蘭西岸發現7隻，只有一隻倖存，周六在格林諾克（Greenock）附近的克萊德峽灣（Firth of Clyde）也至少發現了三隻喙鯨。丹麥法羅群島（Faroe）有11隻，荷蘭南部的東謝爾特（Oosterschelde）河口發現了兩隻；如此頻繁的喙鯨擱淺讓人詫異。

每日郵報報導，水生哺乳動物一般只能在海底深處覓食，因此當它們出現在淺水區，會因為找不到食物而致命。縱使最近惡劣的氣候條件可能也是原因之一，但是荷蘭鯨魚研究員霍肯代克（Jeroen Hoekendijk）表示聲納是主要因素。

從2020年2月開始的一項研究表明，1950年代發明、用於偵測潛艦的中頻主動聲納（mid-frequency active sonar, MFAS）引起喙鯨的死亡。這種聲納主要用於海軍巡邏與演習，美國與北大西洋公約組織（NATO）的盟邦使用相當頻繁。喙鯨若受到聲納干擾，就會以太快的速度衝出水面，這會讓牠們得到俗稱「潛水夫病」的「減壓症」。

根據統計，自1960至2004年間發生121件所謂的「非典型」喙鯨集體擱淺，至少40件與海軍活動時間和地點密切相關。這段時間發生的擱淺，都是一小群喙鯨在一到兩天內被沖上岸，擱淺距離相隔不超過數十公里。表面上，這些鯨魚沒有受傷痕跡，體重正常、皮膚沒有損傷或感染。但問題出在體內：牠們的靜脈充滿氮氣氣泡，大腦也有出血。解剖後，也在牠們的其他器官、脊椎和中樞神經系統發現損傷。

英國皇家學會報告生物科學版（Proceedings ofthe Royal Society B）2019年初曾發表一篇文章，解釋鯨魚為何會罹患減壓症，作者貝爾納多迪季羅斯（Yara Bernaldo de Quiros）表示：「在聲納出現的地方，牠們受到壓力，拚了命游離聲源，改變潛水模式。換言之，這種壓力反應壓倒了潛水反應，讓鯨魚累積氮氣，就像打了腎上腺素那樣。」