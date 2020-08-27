阿富汗首都北方城市暴洪肆虐 至少100死
阿富汗官員26日表示，暴雨引發的暴洪，肆虐首都喀布爾北方一座城市，造成至少100人罹難、約100人受傷以及將近500棟民宅被毀，罹難者包括許多小孩。
軍方救難人員從巴萬省（Parwan）首府查里喀爾市（Charikar）倒塌建築物的瓦礫堆中，拉出數十名受害人。當地25日晚的暴雨，助長猛烈洪水侵襲這座城市。
官員和目擊者表示，罹難者包括許多小孩。
居住在當地的45歲農民卡西姆（Mohamed Qasim）告訴法新社，他的家族中有11人死於洪水。
市內到處散落著一堆堆摧毀建築物的岩石，而泥濘、碎物及翻倒車輛等阻礙道路交通。
阿富汗國家災難管理局表示，罹難人數攀升至100人，另有約100人受傷以及將近500棟民宅被洪水摧毀。
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