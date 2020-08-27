美要求啟動回彈機制重新制裁伊朗 聯合國說不

聯合國25日擋下美國重新對伊朗實施國際制裁的提議，安全理事會表示，無法繼續進行這項爭議性舉動。

印尼駐聯合國大使賈尼表示，8月間接下安理會輪值主席國的印尼，不能對美方的要求採取進一步行動。

他就中東問題舉行視訊會議時表示，聯合國最高機構安理會缺乏共識，是擋下美國行動的主要原因。

川普政府指控德黑蘭未遵守2015年伊朗核子協議的條件，因此要求安理會重新制裁這個伊斯蘭國家。

美國堅稱，雖已於兩年前退出伊朗核協議，但仍有啟動爭議程序「回彈」（snapback）機制的合法權利。

此舉可能導致伊朗核協議破局，並讓安理會陷入危機，同時也加深美國和幾乎所有成員在伊朗政策方面的鴻溝。

安理會15個成員有13個已致函印尼主席國，否決此舉合法性。

一位不具名外交官告訴法新社，美國「自行其是」，「他們的最終目標，是在已對伊朗制定（國家）制裁之際，還要摧毀核子協議」。

另一位外交官表示，在安理會幾乎一致拒絕美國此舉的情況下，「通常事件會就此落幕」。