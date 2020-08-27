反制北京武裝南海 美制裁24間中國企業

8月27日，美國商務部宣布制裁24家中國企業，作為反制北京在南海進行軍事化行動的手段。此外，對於美國認定涉及南海軍事建設與活動的相關人士與直系親屬，美國國務院也宣布實施簽證制裁，禁止他們入境美國。

美國此次制裁瞄准的是產品涉及協助北京在南海軍事行動的公司，包括廣州海格通訊集團有限公司以及一些中國交通建設公司關系企業，包括北京環佳通信、常州國光數據有限公司、中國電子科技集團、中國船舶集團、中交第二航務工程局、中交天津航道局、中交上海航道局等。

美國商務部部長羅斯在聲明中重申，美國與中國的鄰國、以及國際社會都譴責中國對南海聲稱主權，並且在該區域為軍隊建造人工島，因此將24間企業加入制裁的實體清單。羅斯說，在中國挑釁地建造人工島嶼時，該實體清單所列出的24間企業扮演重要角色。

隨後，美國國務院也發布聲明，稱中國從2013年起利用國營企業在南海爭議地區開墾了超過3000英畝土地，動搖鄰國的主權。聲明中直指中國交通建設公司不但涉及南海工程，也在「一帶一路」規劃中扮演重要角色，而該公司本身涉及許多貪污、掠奪性的財務行為、環境破壞等。國務院宣布針對涉及南海軍事建設的相關人士及其家屬實施簽證制裁，即日起不能進入美國。

中國在南海試射導彈

周三(8月26日)晚上，美國國防部官員匿名告訴路透社，中國發射了四枚長程導彈到海南島與南沙群島之間的南海海域。《南華早報》周三晚間引述接近中國軍方的匿名信息來源稱，中國軍隊當天上午在南中國海海域發射兩枚中程導彈，作為對於美國的警告。

據稱，兩枚導彈中的一枚是東風26B型，從中國西北部的青海省發射，另一枚是東風21D型，發射地點是東部的浙江省。兩枚導彈均射向海南島東南方以及西沙群島（亦稱帕拉塞爾群島）附近區域，正是上周五中方宣布的航行警告區域內。當時中國海南海事局發布消息稱，2020年8月24日0時至8月29日24時，海南島東南部海域將有軍事訓練活動，禁止駛入。

東風26導彈射程達到4000公裡，可以用以攻擊陸地及海上目標，而東風21型射程則為1800公裡。在中國網絡軍事論壇上，這兩款導彈都被稱為具有很強的打擊航母能力。另有中國媒體稱，東風21D是世界首款性能成熟的反艦彈道導彈。

消息人士對《南華早報》透露，此次試射導彈視為展現中國有能力阻止其他勢力介入南中國海地區。“這是中國對美國軍機和戰艦日益頻繁進入南中國海區域的回應。中國不希望周邊國家誤會北京的目的。”

過去，美國指控北京在南海進行軍事化活動，威脅到其他亞洲鄰國。美國船艦不時在南海巡航，呼籲北京遵守國際條約。近日南海主權爭議加劇: 菲律賓防長在23日抨擊中國所稱的「九段線」純屬捏造。越南也在26日譴責中國在南海有爭議水域進行軍演侵犯了越南主權，並指責北京方面的舉動使制定南海行為准則的談判復雜化。

張慈/楊威廉 (綜合報導)

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