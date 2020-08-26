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反對北京軍事化南海 美祭簽證制裁與出口管制

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿龐培歐。美聯社
美國國務卿龐培歐。美聯社

正當中國大陸海軍在南海西沙群島附近實施軍演，美國國務院26日宣布，對協助中共參與在南海實施軍事化設施的中國大陸公民實施簽證限制；美國商務部也宣布將24家陸方國有企業加入出口管制實體清單，包含「中國交通建設」的5家子公司。

美國國務卿龐培歐透過新聞稿表示，自2013年以來，中國大陸利用國有企業，在南海爭議地區實施疏浚和開墾，超過3000多英畝（1214公頃），破壞區域穩定，踐踏鄰國主權，並造成無法估量的環境傷害。

龐培歐指出，中國交通建設（CCCC，簡稱「中交」）領導了這項中國大陸在南海前哨基地的破壞性疏濬挖掘工作，同時也是北京「一帶一路」全球戰略的主要承包商；該公司及其子公司在全球範圍內，參與貪汙腐敗、掠奪性融資、環境破壞和傷害行為。

龐培歐表示，不允許中國大陸政府利用中交和其他國有企業，作為武器來實施擴張主義，美國將會採取行動，直到北京停止其在南海的脅迫行為，美國也會持續和盟國與合作夥伴共同抵抗破壞穩定的行動。

商務部發出新聞稿表示，工業與安全局將24家協助在南海建設軍事島嶼的中國大陸公司，列入實體清單。

商務部指出，這些公司幫助中國大陸軍隊，建造及軍事化備受國際譴責的人工島；2013年以來，中國大陸加速建造人工島，中共藉由在南海建立有爭議的軍事化前哨點，破壞美國在南海地區合作夥伴的主權。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，美國、中國大陸鄰國和國際社會共同譴責中共對南海的主權主張，並譴責陸方為其軍隊建設人工島的行為；今天所指定的實體，在中國大陸對這些人工島的挑釁性建設中，扮演重要角色，必須追究責任。

商務部點名中交的疏浚集團、天津航道局、上海航道局、廣州航道局與第二航務工程局共5家子公司，中國電子科技集團公司第七研究所（CETC-7）及其下屬研究所廣州宏宇科技與廣州通光信息；其餘還有，中國電子科技集團公司第三十研究所（CETC-30）、中國船舶工業集團第722研究所、北京環佳通信技術公司、廣州廣有通訊器材公司，與上海電纜海洋工程公司等24家公司，均被列入出口管制實體清單，禁止被點名企業在美國貿易或取得美國技術。

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