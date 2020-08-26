為何基督教會再出事？ 韓國疫情變宗教自由之爭

韓國近期爆發第三波疫情，作為今波疫情源頭的首爾城北區「愛第一教會」，其相關病例經已突破840宗。該教會除了有負責牧師兼韓國基督教總聯合會會長全光焄，帶頭違反隔離令外，還有確診信徒於隔離治療期間逃走，引起恐慌。由於事件發生於人口稠密的首都圈，加上該教會年長者比例較高，故當局認為這是較年初異教組織「新天地教會」群組更大的一次危機。

在外界關注今波疫情的同時，韓國一些保守派教會卻反指控青瓦台違反宗教自由及總統文在寅「反宗教」。這讓人不禁要問，緣何刻下防疫的頭等大事卻在韓國演變成「宗教自由」之爭？

「愛第一教會」這個疫情擴散的元兇之所以受到關注，除了上述因素外，也因為病毒類型有所不同，屬歐美傳入、傳染力較高的GH型，傳染力是新天地教會涉及的V型病毒的六倍以上，加上抗疫疲勞、難以銷定密切接觸者和區內近期的大型活動等其他因素。因此，外界憂慮今波疫情或較此前新天地的情況嚴重，也更難以防範更大型的傳播。

在教會爆出首宗確診時，全光焄涉嫌蓄意隱瞞、遺漏教會名單，甚至散播謠言故意阻延信徒的病毒檢測，妨礙政府的防疫工作。八月中，這位牧師更違反隔離令參與光復節活動，最終他本人也確診新冠肺炎。另外，一名50多歲信徒在京畿道坡州醫院隔離治療期間逃走，還將手機關閉避開警察追蹤，最終被警方尋回並送返醫院，恐怕已把病毒再次傳開。

為此，首爾市政府指控愛第一教會和全光焄違反防疫規例，浪費當局的行政資源和金錢。全光焄亦因違反隔離令和妨礙調查追蹤而面臨刑事檢控，然而這也並非他首次違法，他早前因非法競選而被捕，現正保釋候審。這次事件因造成廣泛的傳播而在韓國社會掀起軒然大波，同時揭示了民主化後的韓國所珍視之宗教自由，當變成了集體迷信時，所引發的社會亂象。

圓光大學（Wonkwang University）宗教研究中心總監 Park Kwang-soo相信，部份信徒缺乏對新冠病毒危險性的真正了解。他表示：「當他們相信神作為慈愛的神，他們更加相信神作為治癒者。他們一般相信，信仰能夠解決疾病問題。」

保守教會斥文在寅「反宗教」

根據韓國政府2015年的人口普查，全國雖然只有44%的人口信奉宗教，但其中63%的人信奉基督教，教堂在全國範圍都很普遍。

自疫情以來，保守派宗教團體對總統文在寅越加抱持懷疑態度，而這位本身是天文教徒和進步派的總統，近期也遭到右翼人士更多的反對。釜山基督教長老會大學（Busan Presbyterian University）朴止一教授指出：「在部份較保守的教會有一種趨勢，指控文在寅政府違反宗教自由。」他補充說，許多教會與政府當局之間存在「緊張與衝突」。

至目前為止，加上之前新天地教會疫情，政府已避免在全國範圍內禁止宗教聚會，而是建議採用網上活動的方式來防止病毒傳播。對於親身前往教堂的人士，當局則要求必須保持社交距離並戴上口罩。

然而，這種相對溫和的舉措並沒有減少反對者對總統反宗教的指控，更指他與平壤「過從甚密」而指控他為共產黨員。在八月中的集會上，全光焄曾指控文在寅「將韓國拱手交予朝鮮」，並表示共產黨經已接管了青瓦台，甚至有活動的支持者拿着寫有「『監禁文在寅』是最佳的疾病預防方法」的旗幟。

總統文在寅則回應指，這些批評為「一種非常毫無意義的舉動，阻礙了所有人遏制新型冠狀病毒傳播的努力。」他又斥，這是不可原諒的行為，可能危及其他人的生活。

日前，「愛第一教會」更召開記者會表示，將對高級政府官員提起刑事訴訟，稱當局正試圖使教會成為今波疫情爆發的「替罪羔羊」。教會律師稱，保健福祉部長朴凌厚禁止教會於教堂內提供實體禮拜，阻礙了宗教活動的權利，他們亦指控首爾警察廳長於上周非法突襲教會。律師表示：「政府欺騙了人民，用獵巫將隔離檢疫的失敗全歸咎於教會。」

同時值得留意的是，在首波疫情出事的「新天地教會」被韓國基督教聯合會定性為「邪教」組織，疫情爆發後，新天地教會創辦人李萬熙曾公開向全國人民道歉。反而，這次出事的「愛第一教會」並不屬邪教或異端教派之列，全光焄及部分教徒對於疫情爆發並不感歉意，反斥防疫措施是剝削人民宗教自由。情況跟美國部分保守派基督教徒，反對戴口罩或打疫苗，情況較為相似。

為何出事的都是「基督新教」？

當然，繼新天地教會後，再一次有教會成為疫情源頭。不禁令人好奇，此前韓國所有宗教活動均已重啟，天主教堂有許多人聚集一起做主日彌撒，佛教寺廟也舉行法會，為何「愛第一教會」爆出疫情？

當地資深宗教記者趙賢認為，首先基督新教有遠超其他宗教的傳教熱情，它既沒有如天主教的中央集權的組織架構，又沒有像佛教對教徒相對寬鬆的管理。加上韓國新教徒多，教會的成敗完全取決於牧師的能力，故教會普遍在信徒管理、傳教和捐獻上傾注更多的熱情。故此，一切防疫限制，對於一向活躍、經濟活動較大的新教教會影響較大，自然亦易引起牧師們的不滿。

另一方面，當地新教教會也有獨特之處，如教徒每天淩晨聚集在教堂裡舉行晨禱，禮拜後還要一道進餐，這些都是在其他國家的同類宗教中看不到的，因為這類晨禱活動其實是源自韓國傳統文化。此外，新教教堂普遍面積較大，能容納更多的信徒。因此，若不戴口罩而進行禮贊、齊聲祈禱或一道進餐，很有可能會造成疫情爆發的溫床。

本來，因應早前「新天地教會」事件，大部份教會也遵守了政府的防疫措施，在教堂內保持社交距離，又以網上禮拜來代替。不過，礙於教會非常擔心此舉會導致疏遠信徒，故韓國教會總聯合會今年將5月31日定為「韓國教會禮拜恢復日」，並開展宣傳活動，呼籲所有信徒跟以前一樣到教會做禮拜。

在誤信宗教於疫情所發揮的作用、新教教會的獨特生態，加上不遵從防疫措施，令韓國新教教會再次成為疫情爆發的源頭，如若這個宗教問題沒有改變的話，相信再有教會爆出疫情或許只會是時間問題。

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文章授權轉載自《香港01》