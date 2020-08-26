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德國之聲專訪 白俄羅斯反對派領袖：人民已經覺醒

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德國之聲：未來數天，你認為白俄羅斯的情況會怎樣發展？目前，在明斯克等多地都有大規模示威，盧卡申科持槍現身，顯示他不會主動下台。未來可能會發生什麼？你擔心會發生真正的暴力事件嗎？

季哈諾夫斯卡婭：我看了這段影片（盧卡申科持槍現身），都說不出話來，因為這太糟糕了。然而我們的人民已經發生了轉變。我不知道未來的數天會發生什麼，但我知道，不遠的未來會發生什麼。我們的人民不會放手不管，他們已經覺醒，需要放手的人是盧卡申科先生。人民不會原諒他，人們不會原諒選舉後發生的這些事情。

德國之聲：與此同時，你和白俄羅斯反對派協調委員會都說，在（希望能夠）即將舉行的自由公正的選舉中，任何人都可以參加。這是否意味著，盧卡申科先生也可以參加？

季哈諾夫斯卡婭：這只取決於他本人。我們是一個自由國度，任何人都可以參加這樣的選舉。

德國之聲：對於歐盟--也包括德國--給予白俄羅斯人民和你們的支持，你滿意嗎？

季哈諾夫斯卡婭：我們當然從這些國家得到了很多支持，很多國家的領導人都與我聯繫，向我們的人民表態他們的支持態度。他們受到了我們人民的鼓舞，而我也很確定，他們盡最大努力來組織支援和幫助。

德國之聲：你認為，歐盟以及國際社會還可以為白俄羅斯民眾做哪些事情？

哈諾夫斯卡婭：這取決於每個國家，我必須說，我們感激任何他們能夠展示的支持。至於他們具體是怎樣做的，這取決於他們自身。

季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）參加了8月9日白俄羅斯總統選舉。她是這次選舉中盧卡申科唯一的競爭對手。根據白俄羅斯官方通報，季哈諾夫斯卡婭得票僅9.9%，而盧卡申科得票率超過80%。季哈諾夫斯卡婭不承認選舉失敗，稱有選舉舞弊行為。出於自身安全考量，季哈諾夫斯卡婭在大選後離開白俄羅斯。

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