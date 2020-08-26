中國多海域同時軍演 越南指北京侵犯主權

（德國之聲中文網）越南本周三譴責中國在南海有爭議水域進行軍演侵犯了越南主權，並指責北京方面的舉動使制定南海行為準則的談判復雜化。

中國本周在有爭議的西沙群島（亦稱帕拉塞爾群島）附近舉行為期6天的軍演，這是中國兩個月內第二次在該地區舉行軍演。越南外交部發言人黎氏秋恆(Le Thi Thu Hang)在一份聲明中表示：中國在（帕拉塞爾群島）反復軍演侵犯了越南的主權，使中國與東盟間有關南中國海行為準則的談判復雜化。越南目前擔任東盟輪值主席國。

在6月26日河內舉行的東盟峰會上，越南和菲律賓對地區不安定問題加劇發出警告，表示擔心北京以新冠大流行作為掩護推進其領海主張。

7月1日至7月5日，中國在西沙群島附近舉行為期五日的軍演，遭到越南和菲律賓的齊聲譴責。菲律賓外交部長洛欽當時強烈回應中說，如果演習侵犯了菲律賓領土，中國將收到最嚴厲的回應，無論是外交還是其他任何適當的方式。美國則在同一時間向南海派出尼米茲號（USS Nimitz）和裡根號（USS Ronald Reagan）兩艘航空母艦執行任務及演習，並稱目的是支持印太地區的自由和開放，向我們的伙伴和盟友發出明確信號，即我們致力於地區的安全與穩定。五角大樓還發表聲明稱，（美國）國防部對於中國決定從7月1日至7月5日在帕拉塞爾群島（中國稱西沙群島）附近進行軍事演習表示擔憂，表示軍演進一步破壞該地區局勢，不利於緩解緊張和維護地區穩定，並稱將密切關注事態發展。

7月15日，美國正式宣布反對中國在南中國海的一系列主權立場，美國海空軍也加強了在南中國海、台灣海峽和東中國海地區的軍事活動。

8月25日，中國國防部新聞發言人吳謙表示，美國U-2高空偵察機今天擅自闖入中國人民解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動，嚴重干擾中方正常演訓活動，嚴重違反中美海空安全行為準則及相關國際慣例，極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動，中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。他未具體說明中方實彈演習的具體地點和時間。

據多維新聞報道，解放軍還被指計劃從兩個不同基地向南海發射導彈。有消息稱，從浙江發射的為東風-21型彈道導彈（DF-21），從青海發射的是東風-26型彈道導彈（DF-26）。

樂然／洪沙（德新社等）

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