亞洲女首富楊惠妍被爆拿到「黃金護照」 入籍賽普勒斯

半島電視台調查曝光的「賽普勒斯文件」揭露了中國富豪的移民秘辛，逾500名中國人過去幾年斥資鉅額獲得賽普勒斯的「黃金護照」，並成功入籍歐盟，這份洩露文件上赫然出現亞洲女首富楊惠妍的名字。

文件顯示，在2017至2019年期間，逾500名中國人取得賽普勒斯的護照，成為歐盟公民，其中包括身價估計達200億美元的亞洲地產大亨楊惠妍。

這份文件據稱包括在此期間，申請賽普勒斯黃金護照計畫的2,500位移民資料，並揭開中國要政要菁英不為人知的祕密移民計畫。但半島電視台並未公開取得黃金護照的完整名單，目前僅透露以地產商碧桂園集團聯席主席楊惠妍為首的八人名單。

申請永久居留或外國公民護照的中國人，通常意味著失去中國國籍。