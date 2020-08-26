影／金正恩陷昏迷？北韓官媒釋影片證實仍活好好的

北韓國家領導人金正恩的健康一直是國外關注焦點，近日南韓指金正恩下放權力、胞妹金與正已掌握大權，又有前高官稱他陷入昏迷、只是沒死。北韓官媒朝中社26日就發布新聞，稱金正恩前一天才主持政務局會議，就防疫與防颱發出指示，看起來健康無虞。

畫面可見，金正恩穿著白襯衫，對著文武官員比手畫腳講話，還有舉手表決的畫面。另外一張官方照片則顯示，金正恩用左手食指與中指夾著一根快抽完的香菸。

南韓國防部長鄭景斗25日表示，金與正已控制北韓核心權力機關、組織指導部，還指金與正曾親口告知，她總管對南韓與對美事務，認為應該屬實。中央日報20日報導，南韓國情院表示，掌控國家絕對權力的金正恩過去直接聽取各機關的業務匯報，現在則實施一種「委任統治」模式，讓各機關向他下放權力的親信報告和聽取指示，像是對南韓與對美戰略的大部分權力下放給勞動黨第一副部長金與正。

國情院指出，金正恩治國9年後，權力穩固、也有豐富經驗，可以改變國家治理結構，但已累積很大壓力，此舉可幫他減壓與分散政策失敗的責任，同時強調金與正雖已全面介入國家治理，卻不代表她被內定為接班人，目前更沒有跡象顯示金正恩的健康有異狀。

做出金正恩「陷入昏迷，但生命尚未結束」判斷而被打臉的已故前總統金大中幕僚張誠珉（Chang Song-min）則在臉書指出，北韓領導人除非重病無法治國或遭遇政變，否則不會把權力委託給任何人，同時聲稱北韓近幾個月發布的金正恩照片都是造假。