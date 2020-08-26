二戰後歐洲最惡劣暴行！波赫戰爭罪犯將軍上訴 不認種族清洗罪名

被稱為「波赫戰爭大屠夫」的塞族將軍穆拉迪奇不認種族清洗罪名，將出席海牙國際法庭發言替自己辯護。曾任塞族共和國將軍的穆拉迪奇是1990年代波赫戰爭的參與者，1995年他為了復仇，對波士尼亞族人進行種族清洗，至少屠殺7000多名波族男人，是二戰後歐洲最可怕的暴行。穆拉迪奇隨後於2017年被國際法庭裁定終身監禁，這是他最後一次替自己上訴的機會。

惡名昭彰塞族將軍

根據《英國廣播公司》報導，現年78歲的前塞族共和國將軍穆拉迪奇於17年被前南斯拉夫國際戰爭法庭定罪，判處終身監禁，而他始終不認自己的種族屠殺罪名，打算在荷蘭時間26日出席海牙國際法庭發言10分鐘，這次發言是他最後一次為自己終身監禁上訴的機會。

穆拉迪奇是1990年代波赫戰爭中，最為惡名昭彰的將軍。回顧波赫戰爭之初，是因克羅埃西亞戰爭為開頭，由於克羅埃西亞人尋求獨立的心引發波士尼亞人共鳴，在1992年波族人通過獨立公投，但受到多數塞爾維亞人抵制，在波赫獨立後，塞爾維亞人議會宣布塞族共和國獨立，隨後加入內戰，當時波士尼亞人處境相當艱難，而穆拉迪奇就是當時擔任塞族共和國的高級將軍，前往參戰，他也相當痛恨波族人。

1995年戰爭尾端，由於波族人攻擊部分塞族居民，當地又獲得聯合國維和部隊的安全庇護，讓穆拉迪奇相當不滿，出自於報復心理，他下令屠殺斯雷布雷尼查地區，最終殺害7千多名波族男人，凌辱女性，這也被稱之為二戰之後歐洲最惡劣的暴行，下令的穆拉迪奇也被稱為波赫戰爭的屠夫。

波、塞之間的隔閡

隨後，穆拉迪奇在波赫戰爭結束後努力躲避，終於在2011年落網，12年被送上前南斯拉夫國際刑事法庭，17年被定罪終身監禁，罪名包含種族清洗、戰爭罪，及危害人類罪。而穆拉迪奇的大屠殺也造成波士尼亞人與塞爾維亞人之間，無法撫平的隔閡。

波族人視他為窮凶極惡的分子，部分塞族人視他為英雄，即便時至今日，歐洲足壇上仍有塞國球隊（貝爾格勒紅星等）支持者會替他唱讚歌，而受到歐洲足總以種族主義問題調查，穆拉迪奇對波赫地區影響深遠。

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