神秘「快速電波爆發」有規律！隔157天準時報到

英國曼徹斯特大學的天文學家6月時宣布，他們在外太空發現一個神秘的「快速電波爆發」（FRBs），會以157天為一個周期，從同一個位置發送極短又非常強烈的無線電波脈衝。中國研究人員近日表示，這個名為FRB 121102的快速電波爆發，已「準時」進入新一輪的周期。

天文界於2007年首度發現FRBs，但起因至今不明。FRB 121102則位於30億光年外一處未知的小型矮星系（small dwarf galaxy）。6月研究指FRB 121102當月進入沉默期後，預期7月到8月的某個時候可再次觀測到，並推出時間應是8月28日前後，結果也確實一如預期。

中國科學院國家天文台團隊在天文學家電報（Astronomer's Telegram）發布文章指出，他們利用500公尺口徑球面無線電望遠鏡（FAST）進行觀測，結合英國與德國此前發布的數據，預測FRB 121102周期實際為156.1天，這一輪活躍周期將於8月31日至9月9日間結束，隨後進入67天沉默期。

德國團隊此前累計觀測FRB 121102有36次爆發，將預測周期定在161天，推測當前活躍周期將於10月14日結束，比中方提出的日期晚上一個多月。

中方研究團隊表示，證明部分FRBs有規律模式，至少有助排除某些災難性天文事件為起因，也指他們的預測是最新的，並結合之前全部的研究，以更精確推測活躍周期的結束日期。若有證據顯示該宙域於9月9日的「預測關閉時間」後仍持續出現電波爆發，則代表預測有誤的或情況有變。