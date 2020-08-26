快訊

夯劇都進了！金鐘獎完整入圍名單出爐

球王退隊！梅西「申請離隊」巴塞隆納...國際足壇大地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神秘「快速電波爆發」有規律！隔157天準時報到

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
天文學家6月發現一個名為FRB 121102（藍色星體）的快速電波爆發（FRBs），會以157天為一個周期，從同一個位置發送極短又非常強烈的無電波脈衝。中國研究人員近日表示，FRB 121102已「準時」進入新一輪的周期。畫面翻攝：Newsbeezer.com/Kristi Mickaliger
天文學家6月發現一個名為FRB 121102（藍色星體）的快速電波爆發（FRBs），會以157天為一個周期，從同一個位置發送極短又非常強烈的無電波脈衝。中國研究人員近日表示，FRB 121102已「準時」進入新一輪的周期。畫面翻攝：Newsbeezer.com/Kristi Mickaliger

英國曼徹斯特大學的天文學家6月時宣布，他們在外太空發現一個神秘的「快速電波爆發」（FRBs），會以157天為一個周期，從同一個位置發送極短又非常強烈的無線電波脈衝。中國研究人員近日表示，這個名為FRB 121102的快速電波爆發，已「準時」進入新一輪的周期。

天文界於2007年首度發現FRBs，但起因至今不明。FRB 121102則位於30億光年外一處未知的小型矮星系（small dwarf galaxy）。6月研究指FRB 121102當月進入沉默期後，預期7月到8月的某個時候可再次觀測到，並推出時間應是8月28日前後，結果也確實一如預期。

中國科學院國家天文台團隊在天文學家電報（Astronomer's Telegram）發布文章指出，他們利用500公尺口徑球面無線電望遠鏡（FAST）進行觀測，結合英國與德國此前發布的數據，預測FRB 121102周期實際為156.1天，這一輪活躍周期將於8月31日至9月9日間結束，隨後進入67天沉默期。

德國團隊此前累計觀測FRB 121102有36次爆發，將預測周期定在161天，推測當前活躍周期將於10月14日結束，比中方提出的日期晚上一個多月。

中方研究團隊表示，證明部分FRBs有規律模式，至少有助排除某些災難性天文事件為起因，也指他們的預測是最新的，並結合之前全部的研究，以更精確推測活躍周期的結束日期。若有證據顯示該宙域於9月9日的「預測關閉時間」後仍持續出現電波爆發，則代表預測有誤的或情況有變。

德國 英國 太空

延伸閱讀

合歡山鳶峰觀星平台太亮 燈具將全部拆除

甩「亮空公園」罵名 合歡山鳶峰平台燈具將全拆

阿里山初秋行星季天文營 27日開放報名

掛羊頭賣狗肉？市售米17件違規 稱越光米卻是台南16號

相關新聞

球王退隊！梅西「申請離隊」巴塞隆納...國際足球商戰大地震

「足球的世界，沒有不可能？」傳說級別的阿根廷足球巨星——梅西（Leo Messi）——25日晚間透過律師發出「掛號傳真」，對效力19年、養育自己踏入職業足壇的西班牙豪門巴塞隆納隊遞交「離隊申請」。相關消息首先從阿根廷媒體傳開，隨後也被巴塞隆納俱樂部官方證實，一時全球體育圈也因「史上最強選手決心退隊」而陷入極為誇張的國際騷動。梅西的退隊決定，據報將啟動自己合約裡的「帝王條款」，內容允諾梅西可在「每年球季結束10天內，得到一次0元離隊的『自由解約』選擇權」；但巴塞隆納方面卻辯稱，今年球季雖因疫情延後到8月23日才結束，但梅西解約的賽季期限卻是「賽季常態終點」的6月30日，因此主張梅西的離隊申請無效，「除非掏出7億歐元買斷合約，梅西才准離去！」

日本振興國旅上路一個月！約420萬人次享優惠 東京納入評估

日本受到新冠肺炎疫情衝擊，觀光業低迷。日本政府7月22日起實施振興國旅Go To Travel措施，上路約一個月，共有4...

金正恩指示防颱 日媒：企圖展現領導力與合議制

北韓領導人金正恩呼籲對武漢肺炎疫情與即將侵襲的颱風做好防範措施。日本媒體指出，金正恩似乎是要展現身先士卒的領導能力，與北...

神秘「快速電波爆發」有規律！隔157天準時報到

英國曼徹斯特大學的天文學家6月時宣布，他們在外太空發現一個神秘的「快速電波爆發」（FRBs），會以157天為一個周期，從...

白俄總統打壓異己 反對派已判監禁

白俄羅斯選舉動亂延燒，兩名反對派重要人士遭政府逮捕監禁。面對大選後連日的抗議暴動，白俄羅斯總統盧卡申科申明，將會嚴厲打擊反對派人士，隨即在24日逮捕反對派人士成立的協調委員會（Coordination Council）中2名重要人物，並於25日判處監禁

梅克爾籲調查納瓦尼案 克宮駁：確定中毒再說

德國專家25日證實，俄羅斯反對派領袖納瓦尼經檢測有遭到下毒的跡象。德國總理梅克爾隨後公開呼籲俄羅斯當局調查這起事件，並將犯行者繩之以法。不過克里姆林宮表示，目前沒有必要調查納瓦尼致病情況，而且德國醫院初步診斷他遭下毒尚無確證。

撐到不能撐！安倍拚做完黨魁任期 全因這日本信念

65歲日本首相安倍晉三的健康問題傳言甚囂塵上，反對黨甚至質疑他是否能繼續擔任首相。不過，安倍心腹、自民黨稅制調查會長甘利明指出，安倍有可能做完本屆黨魁與首相任期，意即至少做到明年9月。

局勢一觸即發！希臘、土耳其資源糾紛升溫 德外長籲冷靜

德國外長馬斯警告，若希臘與土耳其在愛琴海的衝突無法解決，恐爆發全面性戰爭！希臘、土耳其近來因為天然氣探採問題造成對峙，雙方堅持衝突海域為各自的經濟海域，甚至派出軍艦相互對峙，局勢一觸即發。馬斯公開呼籲，雙方仍有對話的可能性，不要意氣用事，屆時擦槍走火，恐爆發全面性的戰爭。

以色列、阿聯酋歷史性建交 美高官前往見證

以色列、阿聯酋將在川普女婿庫許納的見證下正式建交！以色列總理納坦雅胡26日宣布，以國外交使節在與美國中東特使庫許納將於下周共同前往阿聯酋，完成以、阿建交的正式流程。以、阿雙方在美國的中東和平計畫運作下，破天荒外交關係正常化，開啟阿拉伯國家與以色列和解的歷史性進程

擴招政策引不滿！南韓醫生全國大罷診 政府下令立即復工

南韓政府因推行醫學院擴招等政策，引發醫界不滿，雙方協商破裂，南韓醫師協會今天發動全國大罷診。南韓政府發布行政命令，要求首...

德國撒錢延長工資補助案至明年底 以免雇主大裁員

德國延長一項維持數百萬人不致丟工作的薪資補助案，以協助這個歐洲最大經濟體能自疫情危機中復甦。

非裔男遭警開槍半身不遂 父母：我兒的命也是命

美國非裔男子布雷克（Jacob Blake）在威斯康辛州基諾沙市遭警開7槍半身不遂，他的家人今天聲淚俱下嘆兒子的命未獲重...

熱門新聞

金正恩遭爆陷昏迷 南韓防長：金與正應已掌大權

若陸武力犯台如何因應？川普：北京知道我將做什麼事情

老翁從遊輪摔落靠衝浪板漂洋3天獲救 網友好奇：救命板哪來？

這家公司不做中國生意、去年大虧173億 但上市備受期待

撐到撐不住！安倍健康疑亮紅燈 日本頑強硬撐心態所致

10天前還不想談…川普推遲貿易會議有玄機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。