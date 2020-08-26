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梅克爾籲調查納瓦尼案 克宮駁：確定中毒再說

世界日報 / 編譯中心╱綜合25日電
俄羅斯反對派領導人納瓦尼。 路透社
俄羅斯反對派領導人納瓦尼。 路透社

德國專家25日證實，俄羅斯反對派領袖納瓦尼經檢測有遭到下毒的跡象。德國總理梅克爾隨後公開呼籲俄羅斯當局調查這起事件，並將犯行者繩之以法。不過克里姆林宮表示，目前沒有必要調查納瓦尼致病情況，而且德國醫院初步診斷他遭下毒尚無確證。

中央社引述法新社報導，納瓦尼20日在俄羅斯一架班機上突然身體不適、昏迷；支持者認為，他是在機場喝到被下毒的茶；但治療他的俄羅斯醫師稱未發現中毒跡象。納瓦尼22日被送往德國醫院治療。

德國醫生表示，根據檢驗，納瓦尼是受到膽鹼酯抑制劑類物質中毒。這類物質可在殺蟲劑和作為化學武器的神經毒劑中發現。

路透報導，梅克爾今天和德國外交部長馬斯發布聯合聲明表示：「鑒於納瓦尼在俄羅斯政治反對派中扮演的重要角色，我們現在強烈呼籲俄國當局對這起犯罪事件進行詳盡調查，且以完全透明方式來調查。」聲明還寫道：「務必要找出犯行的人，並追究他們的責任。」

克里姆林宮發言人培斯科夫指出，德國醫院尚未確切查出導致納瓦尼生病的物質，俄方不清楚為什麼德國醫生會「急於」使用中毒一詞。他說，如果確切證明中毒為病因，屆時將啟動調查。

德國 俄羅斯 中毒

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