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撐到不能撐！安倍拚做完黨魁任期 全因這日本信念
65歲日本首相安倍晉三的健康問題傳言甚囂塵上，反對黨甚至質疑他是否能繼續擔任首相。不過，安倍心腹、自民黨稅制調查會長甘利明指出，安倍有可能做完本屆黨魁與首相任期，意即至少做到明年9月。
路透報導，甘利明駁斥首相健康堪憂的說法，他說安倍現在看起來比8月中、兩人見面時好很多，上次安倍「可能是精神疲勞」。他並對「安倍是否會做到明年9月黨魁任期結束」的提問，給予正面答案。
預期安倍9月將推動自民黨人事與內閣改組；甘利否認首相近期可能為了提前大選而解散眾議院。
安倍日前說會「繼續努力」工作，美媒則認為安倍之所以身體欠安，全因一種名為「gambaru」（頑張，意為咬牙努力堅持下去）的頑強拚搏心態所致。
CNN報導，安倍在熱浪中休息幾天引起的骨牌效應，突顯日本人對gambaru的執著。日本上智大學政治學教授中野晃一表示，媒體對安倍健康問題的報導，以及他長期長時間工作，都讓安倍能宣傳自己一直堅持到身體無法承受為止，「在許多方面來看，這是他最光榮的卸任方式。」並讓安倍及所屬自民黨能免於「首相竟在經濟和疫情危急之際拋棄民眾」的批評。
在歐美，度假是稀鬆平常的事情；但在日本，忙碌則被視為成功的標誌。安倍似乎是這一信念的縮影，他從今年1月開始連續工作近150天，拼命地控制疫情以及挽救被延至明年舉行的東京奧運會。
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