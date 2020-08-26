白俄總統打壓異己 反對派已判監禁

白俄羅斯選舉動亂延燒，兩名反對派重要人士遭政府逮捕監禁。面對大選後連日的抗議暴動，白俄羅斯總統盧卡申科申明，將會嚴厲打擊反對派人士，隨即在24日逮捕反對派人士成立的協調委員會（Coordination Council）中2名重要人物，並於25日判處監禁。

重要人物遭監禁

根據《英國廣播公司》與《路透社》報導，白俄羅斯9日的選舉中，官方宣布盧卡申科獲得近8成的選票當選連任。不過人民卻強烈懷疑盧卡申科作票，在首都明斯克進行一波接著一波的抗議行動。反對派人士成立協調委員會，希望監督政權和平轉移。

不過協調委員會兩名重要人物瓦爾柯娃(Olga Kovaleva)與迪列夫斯基（Sergei Dylevsky）卻於24日被捕，並在25日遭判監禁10日。瓦爾柯娃是反對黨候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）在白俄羅斯的代表，而迪列夫斯基則是在明斯克輪式曳引機工廠（Minsk Wheel Tractor Plant）把盧卡申科噓下台那場抗議的領袖。

多名反對派受害者

除了上述兩位人物以外，同樣也是協調委員會成員的前藝術部長與外交官拉圖什科（Pavel Latushko）被審問了超過3小時，另一位成員諾貝爾得主亞歷塞維奇（Svetlana Alexievich）則於26日被找去問話。另外還有20名Grodno Azot化學工廠員工遭到扣留。

兩名反對派重要人物被判坐牢後，抗議者回到明斯克獨立廣場對這樣的判決表達抗議。至於遠在立陶宛的反對黨候選人季哈諾夫斯卡婭，則發布影片向歐洲議會表示，抗議者被「非法扣留、監禁、毆打」，且至少有6人在抗議過程中死亡、幾十人失蹤，即便官方數據只顯示3人死亡。

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