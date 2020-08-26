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局勢一觸即發！希臘、土耳其資源糾紛升溫 德外長籲冷靜

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
德國外長馬斯呼籲希、土雙方在海域資源探勘的紛爭上冷靜，不要輕易開戰。（Photo by on Flickr under C.C License）
德國外長馬斯呼籲希、土雙方在海域資源探勘的紛爭上冷靜，不要輕易開戰。（Photo by on Flickr under C.C License）

德國外長馬斯警告，若希臘土耳其在愛琴海的衝突無法解決，恐爆發全面性戰爭！希臘、土耳其近來因為天然氣探採問題造成對峙，雙方堅持衝突海域為各自的經濟海域，甚至派出軍艦相互對峙，局勢一觸即發。馬斯公開呼籲，雙方仍有對話的可能性，不要意氣用事，屆時擦槍走火，恐爆發全面性的戰爭。

德國外長沉重警告

根據《半島電視台》報導，德國外長馬斯近日前往2國，希望能為雙方的衝突進行斡旋，但是經過多天努力後，仍無法獲得任何一方給出具體的承諾，因此他於25日表示，希望雙方可以好好坐下來談，不要用軍事手段解決爭端，他說在跟雙方溝通時，還是有看到對話的可能性。

《德國之聲》提到，希臘、土耳其近日因為2國重疊海域的油氣鑽探引發衝突。希臘堅持土耳其的探勘井已經進入希臘的大陸棚，只有希臘可以在此開採石油與天然氣。除了希臘以外，土耳其的探勘船也進入地中海島國賽普勒斯的專屬經濟海域，也讓塞國不滿。

開戰結果無法想像

「現在地中海的緊張局勢就像是在玩火！」馬斯受訪時說，任何一點的擦槍走火都有可能引發大規模戰爭，希臘、土耳其都是北約國家，他不希望共同防禦體系的夥伴之間發生衝突，這對雙方都沒有好處。雖然德國與歐盟夥伴都願意支持希臘，不過希、土雙方一定要進行對話。

不過土耳其外長恰武什奧盧25日也表態說，希望希臘可以放棄對土耳其「極限施壓」的策略，讓雙方不設任何前提的對話基礎，土耳其政府也希望歐盟可以扮演「誠實、客觀」的調解者。但希臘外長丹迪亞斯指控土耳其是想在愛琴海實施「新奧圖曼主義」，持續對希臘侵門踏戶。

福坦莫大學法學院國際海洋法教授貝南認為，雙方開戰的可能性逐漸上升，如果因此造成大規模衝突，對於周遭國家與2國的經濟都會造成倒退。他用以色列、阿聯酋外交正常化的例子提醒雙方，即使過去恩怨再多，也還是有和解的可能。

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