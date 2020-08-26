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以色列、阿聯酋歷史性建交 美高官前往見證

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
川普女婿庫許納將於下周於阿聯酋見證以色列、阿國雙方建交。（Photo by Gage Skidmore on flickr under C.C License）
川普女婿庫許納將於下周於阿聯酋見證以色列、阿國雙方建交。（Photo by Gage Skidmore on flickr under C.C License）

以色列阿聯酋將在川普女婿庫許納的見證下正式建交！以色列總理納坦雅胡26日宣布，以國外交使節在與美國中東特使庫許納將於下周共同前往阿聯酋，完成以、阿建交的正式流程。以、阿雙方在美國的中東和平計畫運作下，破天荒外交關係正常化，開啟阿拉伯國家與以色列和解的歷史性進程。

美國見證雙方和解

根據《半島電視台》報導，納坦雅胡25日宣布，以國將由國安顧問本-沙巴下週率隊前往阿聯酋簽約，這次的簽約班機也將會是兩國近來第一次的商業航班首飛，而白宮資深顧問、川普女婿庫許納與美國國安顧問歐布萊恩等人也將陪同前往，見證中東歷史性的一刻。

美國在中東推動和平計畫，這項計畫中容許以色列在約旦河西岸、加薩走廊等地進行屯墾，引發巴勒斯坦不滿，認為這項計畫是對阿拉伯國家的背叛，近日以、阿建交也讓巴勒斯坦從政府到基地組織表達不滿，讓以、巴近日也在加薩走廊交火，以國海軍更封鎖了加薩走廊海岸、並對該區斷電。

國防計畫仍敏感

《以色列時報》提到，美國外交團隊將先飛抵以色列首都特拉維夫後，再與以國官員飛往阿布達比。以、阿的正常化除了外交之外，也會在觀光、貿易、財政與健保、能源等方面逐漸解禁交流。以國總理納坦雅胡說，這是歷史性的一刻，將會讓以色列的經濟有更多成長的動能。

雙方的國防部長也在近日進行首次官方通話，不過阿聯酋是目前除了約旦與埃及以外，中東唯3願意與以國交往的阿拉伯國家。

另外根據《CNBC》報導，看似情勢大好的中東和平計畫還有變數，川普總統上周宣布，需要再審查美國對阿聯酋軍售先進戰機F-35的軍購案，據傳是因為以國反對美國對阿拉伯國家軍售太多，美國前大使雪曼也分析，美國國會的挺猶力量會對此非常有意見。

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