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法庭文件披露 美共和黨前大佬「通共」

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2017年時，布羅伊迪(Elliott Broidy)擔任美國共和黨全國委員會財務副主席。美聯社
2017年時，布羅伊迪(Elliott Broidy)擔任美國共和黨全國委員會財務副主席。美聯社

文件披露，2017年5月，時任中國公安部副部長孫力軍曾經在深圳的一間酒店套房內與布羅伊迪(Elliott Broidy)會面。當時後者的身份是風險投資人以及共和黨全國委員會財務副主席。法庭文件稱，在孫力軍的要求下，布羅伊迪答應運用自己的影響力去游說川普政府驅逐遭到中國當局通緝的富商郭文貴。孫力軍本人已經在今年5月因腐敗指控而被停職調查。

《華爾街日報》在報道中指出，此次法庭文件披露的事實表明，中國當局將抓捕郭文貴視作優先要務，在正常外交管道受阻時，依然試圖通過台面下的動作去抓捕郭文貴。

郭文貴2014年逃離中國後一直住在紐約，他受到了行賄等多項指控。近年來，他不斷爆料所謂的中國高官內幕，許多「爆料」內容無法得到證實。他駁斥中國當局對他的指控，認為這都是中共官員的腐敗行徑。

試圖拉攏美國司法部長

此次由夏威夷地方法院審理的案件，主要涉及到布羅伊迪的商業伙伴戴維斯(Nickie Lum Davis)。她被指控沒有依法向司法部報告其為外國政府或個人進行的政治游說行為。

布羅伊迪則在2018年因與一名《花花公子》女模特有染而辭去了在共和黨全國委員會的職務。他的名字並沒有直接出現在夏威夷的法庭卷宗中，但是從案情描述細節中可以推斷出當事人就是他本人。布羅伊迪自己並沒有遭到任何違法行為之指控。

《華爾街日報》指出，孫力軍的名字同樣也沒有出現在法庭文件中，但也可以確鑿推斷。文件披露，孫力軍在會面時告訴布羅伊迪，因為此次與美國高官的會面計劃，他遭遇了「一些麻煩」。會面後，布羅伊迪則試圖在孫力軍和川普政府成員之間牽線搭橋，甚至還曾尋求時任美國司法部長塞申斯(Jeff Sessions)的協助。孫力軍書寫的一份備忘錄還提到，如果美國能夠驅逐郭文貴出境，美中兩國的執法合作機會將會「顯著增加」。

《華爾街日報》就此細節向前司法部長塞申斯發出了問詢，但是後者表示，他不記得與布羅伊迪時曾討論過這個議題，並且拒絕進一步置評。

法庭文件同時也指出，布羅伊迪的游說工作最終沒有奏效，郭文貴目前依然生活在美國。後者在一份聲明中表示，此案只是展示了中共拉攏、利用美國腐敗律師或官員行為的冰山一角，中國當局正在試圖通過最高層管道「進行針對我本人的行動」。據《華爾街日報》報道，2017年5月前後，中國官員還曾親赴紐約向郭文貴施壓，試圖要求其返回中國。當時，這一行動導致了美中之間的一場外交糾紛，中國官員也差點被美國聯邦調查局(FBI)逮捕。

文山/洪沙/(華爾街日報、紐約時報)

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