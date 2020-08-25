安倍生病了？ 「最長壽」日揆在風浪中退場的可能

日本首相安倍晉三的第二次拜相任期，由2012年12月26日開始，至今天（8月24日）連續執政2799日，打破其外叔公前首相佐藤榮作連續執政2798日的紀錄，成為日本史上連續在任時間最長的首相。不過，就在同一天上午，安倍在相隔一周後，再度出入慶應義塾大學醫院，令外界不禁擔憂安倍的身體狀況。黨友為他舉辦的慶祝會，也臨時取消了。被指因積勞成疾的安倍，究竟能否駕馭餘下一年的巨大執政挑戰？

早在上周一（17日），安倍走進慶應大學醫院，進行長達七小時的「身體檢查」。日本媒體紛紛針對安倍的健康問題作出猜測，甚至有傳安倍曾於首相官邸突然吐血。安倍剛在6月份才做完一次身體檢查，相隔兩個月後再次出入醫院，這一異況，令一切有關安倍健康的傳言儼非子虛烏有。日媒更傳出副首相兼財相麻生太郎將接任首相，但後來安倍現身說法，指自己「會回到工作崗位繼續工作」。

安倍連續兩周進出醫院，引來健康疑雲。美聯社

到了今天（24日）早上，安倍再次前往慶應大學醫院，來自多方的消息不一。《讀賣新聞》稱安倍今次到醫院是領取上周進行的體檢報告，日本電視台卻指安倍是為治療慢性疾病而入院，非官方所指的接受身體檢查。

安倍本人，或首相官邸官員皆多次向媒體表示他身體無礙，試圖釋除外界疑慮。其自民黨愛將、被認為是下任首相有力接班人的岸田文雄向記者透露，安倍私下告訴他自己的身體「沒有問題」。儘管岸田在席間仍然勸喻安倍「應好好休息」。

八個月來的風浪迭起

的確，安倍在這半年心力交瘁是無庸置疑的。自從今年一月中旬，新冠肺炎（COVID-19）開始在日本散播以來，安倍一直忙於處理抗疫工作。本來是今年國家頭等大事的東京奧運，更因為疫情而被迫延期一年，打亂安倍政府全盤計劃。

加上這幾個月來抗疫工作往往事倍功半，遲遲未能有效遏抑全國傳播鏈，整頓停擺多月的經濟，復甦之期遙遙。這半年多，可謂安倍首相生涯中最難過、最具挑戰的時刻。

財相麻生太郎本月17日接受訪問時透露，安倍已連續147天沒有休息。日媒也透露，執政黨內部對一周七天不休息、埋首工作的安倍的健康情況表示相當擔憂。

身體早已響起警號

這半年內憂外患接二連三發生，這對本來身體已有毛病的安倍來說，絕對是一連串難以應付、且極耗心血的「苦差」。其實，安倍自17歲起就患上了潰瘍性大腸炎，一直未能完全痊癒，相關病史長達48年。

2006年安倍首度成為首相後接近一年，因為壓力太大致使大腸炎復發，於是宣布辭去首相及自民黨總裁之職。宣布辭職次日，安倍便入院接受治療，其後短暫退隱政壇，約一年後才復出參與眾議院選舉。

到了2012年安倍再度成為首相，那時候的安倍已十分注重其身體健康，但也要定時吃藥。2018年《朝日藝能周刊》曾經引述安倍心腹議員指出，安倍病情近年加重，有可能影響到安倍未來施政。

所以，安倍的腸胃病問題纏繞已久。對於有傳言指安倍在官邸吐血，猜測指如果傳言屬實，很大可能是因為他大腸炎再度復發，抗疫數月以來的過度操勞，積疾迸發並不出奇。

安倍的最後直路？

像很多國家一樣，日本新增感染新冠肺炎人數仍然每日增多，國內經濟依然衰靡。日本在4月至6月國內生産總值（GDP）環比年增長率萎縮27.8%，為二戰後最大跌幅。

安倍政府的支持度也因而連月下降。《朝日新聞》在6月份進行的民調顯示，安倍內閣最新支持率只有約31%；至於支持安倍第四度連任黨總裁的受訪者更只有19%，反對的為69%。

安倍的自民黨總裁任期按規定將於明年9月30日結束。民間希望安倍下台的輿論此消彼長，而黨內也開始認定安倍已經進入首相生涯的最後階段，出現「安倍是時候讓位」的聲音。《日經新聞》亦報道，安倍曾在8月中向議員表示，「沒有再幹第四個任期的打算」。下任首相大熱人物，包括自民黨內另一派系勁敵石破茂、安倍愛將岸田文雄，紛紛表現出自己已隨時準備接班的姿態。

有分析指，安倍若希望愛將岸田文雄順利接班，或會在任期完結前提前改選自民黨黨魁，這樣就只有國會成員可以參與選舉，岸田文雄勝算大增。

無論這些年功過如何，安倍埋首施政，至今以七年半首相任期打破日本明治維新以來首相在位時間最長的紀錄，已經足以令他的名字寫入史冊當中。

剩下來的問題有兩個：首先是，安倍的身體狀況能否撐到明年7月東京奧運之後才交棒？第二，在餘下一年，安倍能否處理好疫情、東京奧運，以及自民黨接班三大事宜？這對可能身體抱恙的安倍而言都是艱巨的任務，主宰着這位「在任最長」首相的功績。

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文章授權轉載自《香港01》