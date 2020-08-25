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印國大黨面臨挑戰 甘地家族光環不再

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
國大黨黨魁索妮雅（左）近日遭黨內逼宮，迫使她答應改選黨主席，她會在過渡時期繼續領導國大黨。圖為索妮雅過去與俄國總統普丁會面的場景。（Photo by Presidential Press and Information Office on Wikimedia Commons under C.C License）
國大黨黨魁索妮雅（左）近日遭黨內逼宮，迫使她答應改選黨主席，她會在過渡時期繼續領導國大黨。圖為索妮雅過去與俄國總統普丁會面的場景。（Photo by Presidential Press and Information Office on Wikimedia Commons under C.C License）

印度過去的執政黨國大黨支持度始終無法提升，宣布將改選黨主席！印度國大黨現任黨主席索妮雅‧甘地宣布國大黨將改選黨主席，她將在這半年過渡繼續當黨主席。印度國大黨曾長期統治印度，但在2014年大選雪崩式大敗後，民調始終沒有起色，黨內不滿甘地家族的聲浪一直沒有停過。

老牌政黨亟需改革

根據《英國廣播公司》報導，由於近來黨內23位資深領導人發表聯名信函，逼宮索妮雅退下黨主席之位，將選出新的人帶領國大黨。這是首次國大黨內部對於現有黨務運作有這麼強烈的批評，當地政治評論家認為，這也顯示國大黨逐漸浮現檯面的世代交替。

甘地家族（跟聖雄甘地無關，是首任總理尼赫魯的家族）長期把持國大黨與印度政局，家族出了3位印度總理、統治印度長達50多年，但是在2014年的大選中，國大黨輸給現任總理莫迪的印度人民黨，且在國會選舉543席中僅獲得52席（不過還是最大反對黨），地方也僅掌握6個邦的執政權，引發黨內檢討聲浪不斷。

黨內世代交替

印度網媒《Livemint》提到，原本這是私下的信件，但24日被印度郵報公開發布。信中提到黨務需要選出新的領導人，選舉需要獨立舉行、需要以機構化的領導機制讓黨復興。其中包括前司法部長西巴爾、前外交部次長塔魯爾、議員阿札德與前通訊部部長特瓦里等黨內重要的政治人物。

因此擔任黨魁20年的索妮雅也只好接受，並宣布在改選的半年過渡期間，她還是會繼續承擔領導國大黨的責任，而國大黨的最高決策機構國大黨事務委員會也開始與索妮雅討論改革流程。印度總理莫迪雖然防疫無力，但人民黨在國會仍有303席（執政聯盟355席）的優勢。

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