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利比亞抗爭傳槍響 聯合國籲徹查

台灣醒報 / 記者王安棣╱台北報導
利比亞23日首都的黎波里抗爭的群眾，受到疑似維安人員的槍響驅離。（photo by 推特影片截圖）
利比亞23日首都的黎波里抗爭的群眾，受到疑似維安人員的槍響驅離。（photo by 推特影片截圖）

利比亞反政府群眾23日走上首都的黎波里的街頭示威，抗議生活品質惡化、基本設施不足以及貪腐等問題，但卻在現場傳出維安人員開槍驅散群眾，造成數人受傷，聯合國利比亞支助團（UNSMIL）24日要求民族團結政府（GNA）即刻進行調查。

歹徒所為非維安人員

根據《半島電視台》的報導，23日在首都抗爭的群眾，在一名疑似為維安人員朝空鳴槍後被驅散，聯合國利比亞支助團24日發表聲明，呼籲受國際承認的民族團結政府「對昨日在的黎波里由親民族團結政府維安人員，造成數人受傷的過度武力使用事件，進行立即且徹底的調查，」也呼籲利比亞遵守國際人權法，維護人民和平集會和言論自由的權利。

當日案發情景在社群媒體上廣泛流傳，網上照片與影片顯示，數名著軍裝的男子舉槍對向示威群眾，當日參與抗爭的阿曼表示，示威者在「維安部隊對空鳴槍」後，就紛紛離開抗爭地點烈士廣場。內政部長巴沙哈日前回應表示，鳴槍男子與政府沒有關係，是「潛入維安部隊的歹徒，」日後會將其逮捕。

敵對勢力停戰無期

這場抗爭源自於年輕人對於國家長期缺乏水、電、汽油等資源，以及政府貪污的不滿，《中東眼》的報導指出，這場抗爭兩天前，國內互相敵對的民族團結政府與利比亞國民軍同時宣布停戰，將停止敵意並舉辦全國性選舉，但上群眾仍高舉白旗，代表對兩方勢力都不認同。

利比亞國民軍的議會主席伊薩22日與民族團結政府同步發布停戰，但發言人米斯馬里23日卻稱民族團結政府的停戰宣言，只是個媒體行銷的計謀，「對方仍有針對我們在蘇爾特軍力的軍備部署和器械轉移。」

利比亞自從2014年陷入長期內戰，國內勢力分裂成受聯合國與土耳其支持的民族團結政府，以及受俄羅斯、阿聯酋及埃及支持的叛軍利比亞國民軍。

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利比亞 聯合國

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