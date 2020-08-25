白俄總統「荷槍」現身 強硬態度對抗示威？

立陶宛總統諾賽達在邊境檢查哨與人攜手串連。(美聯社)

白俄羅斯舉行備受爭議的總統大選後，至今兩周全國各地示威不斷，警民衝突同時，總統魯卡申柯近日被拍到身穿防彈背心、手持步槍返回官邸的畫面，似乎刻意展現強勢形象。

來源：聯合新聞網

路透報導，20萬人23日在首都明斯克遊行，要求魯卡申柯下台。當局則派出鎮暴警方驅離，當地媒體報導，警方對示威者射橡膠子彈及催淚彈，並沿途逮捕示威者，包括三名反對派領袖。目前白俄羅斯有約至少7000人被逮捕，許多民眾更抗議遭警方虐待。

民眾抗議同時，魯卡申柯被拍到乘坐直升機飛過示威地點上空。他下機返回官邸時身著黑衣、防彈背心，手持疑似AK-47步槍，並親自接見駐守的保安部隊，詢問是否仍有示威者在附近。

強人總統再通話普亭 討救兵

面對示威，魯卡申柯態度強硬拒絕下台，並指責北大西洋公約組織（NATO）在波蘭及立陶宛部署軍隊，但遭北約否認。美國國務院副國務卿畢根（Stephen Biegun）則自24日起出訪立陶宛、烏克蘭及俄羅斯，討論區域局勢。

白俄羅斯官媒24日表示，魯卡申柯再與俄羅斯總統普亭通話商討白俄局面；克宮發言人表示，俄國「對外部干預白俄羅斯內政」的跡象表示擔憂。俄羅斯也出言譴責反對派，並表示願意提供魯卡申柯「安全援助」，令外界憂心俄羅斯會以平亂為由，藉機出兵白俄羅斯。

立陶宛牽公里人鏈 挺白俄抗爭

另一邊的鄰國立陶宛則聲援白俄羅斯反對派，數萬人24日從立陶宛首都維爾紐斯延伸到白俄羅斯邊界，手牽手串成綿延30公里的人鏈；許多人手中揮舞白俄反對派的紅白旗幟，和立陶宛黃綠紅三色條紋國旗。主辦單位估計有5萬人參與。流亡立陶宛的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭因安全考量，並未參加活動。立陶宛總統諾賽達也在邊境檢查哨參與活動，並表示：「自由的白俄羅斯，我們向你伸出援手。」

拉脫維亞也有數百位民眾沿著白俄邊界遊行，接著在皮耶德魯亞村莊形成人鏈，白俄邊防人員則在邊界道加瓦河對岸旁觀。愛沙尼亞首都塔林和捷克首都布拉格也有數百人牽手串起人鏈。