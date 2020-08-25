德醫院證實「普亭政敵中毒」體內驗出神經抑制劑 目前仍昏迷

俄國反對派領袖納瓦尼早前突然昏迷，被送到的德國柏林夏里特醫院治療。院方24日發表聲明，表示獨立實驗室的化驗結果顯示，納瓦尼的確中毒，體內有神經抑制劑。另外，納瓦尼雖仍昏迷，但不至於命危。

華盛頓郵報報導，醫院聲明表示：「臨床發現，他是因來自稱為膽鹼抑制劑的活性物質而中毒。」聲明表示，目前中毒造成結果仍不確定，無法排除有後期影響，尤其是對神經系統。目前院方以治療神經毒氣或殺蟲劑中毒的藥物「阿托品」治療納瓦尼。

不過，最初參與治療納瓦尼的俄國毒理學家薩巴耶夫表示，納瓦尼入院時接受藥用物質檢測，並未測出膽鹼酯抑制劑。長年反對俄國總統普亭的納瓦尼20日突然昏迷，俄國醫生診斷他罹患代謝疾病，但他的盟友堅稱他遭下毒。納瓦尼22日從西伯利亞被送往德國治療。

歐盟籲俄當局 展開獨立透明調查

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾24日呼籲俄羅斯當局，針對納瓦尼中毒案展開「獨立且透明的調查」。波瑞爾聲明表示，「歐盟強烈譴責意圖謀殺納瓦尼的行動…。俄羅斯人民及國際社會都要求納瓦尼先生中毒案背後的真相。」

德國總理梅克爾與外長馬斯也發表共同聲明，表示將追究造成納瓦尼中毒人士的責任。