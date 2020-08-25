快訊

藝Fun券第二波變紙本！誰能領、怎麼抽？一次看懂

普丁政敵中毒案：德醫院測得「毒物線索」 俄國醫生喊冤？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德醫院證實「普亭政敵中毒」體內驗出神經抑制劑 目前仍昏迷

世界日報 / 編譯中心／綜合24日電
納瓦尼。（美聯社）
納瓦尼。（美聯社）

俄國反對派領袖納瓦尼早前突然昏迷，被送到的德國柏林夏里特醫院治療。院方24日發表聲明，表示獨立實驗室的化驗結果顯示，納瓦尼的確中毒，體內有神經抑制劑。另外，納瓦尼雖仍昏迷，但不至於命危。

華盛頓郵報報導，醫院聲明表示：「臨床發現，他是因來自稱為膽鹼抑制劑的活性物質而中毒。」聲明表示，目前中毒造成結果仍不確定，無法排除有後期影響，尤其是對神經系統。目前院方以治療神經毒氣或殺蟲劑中毒的藥物「阿托品」治療納瓦尼。

不過，最初參與治療納瓦尼的俄國毒理學家薩巴耶夫表示，納瓦尼入院時接受藥用物質檢測，並未測出膽鹼酯抑制劑。長年反對俄國總統普亭的納瓦尼20日突然昏迷，俄國醫生診斷他罹患代謝疾病，但他的盟友堅稱他遭下毒。納瓦尼22日從西伯利亞被送往德國治療。

歐盟籲俄當局 展開獨立透明調查

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾24日呼籲俄羅斯當局，針對納瓦尼中毒案展開「獨立且透明的調查」。波瑞爾聲明表示，「歐盟強烈譴責意圖謀殺納瓦尼的行動…。俄羅斯人民及國際社會都要求納瓦尼先生中毒案背後的真相。」

德國總理梅克爾與外長馬斯也發表共同聲明，表示將追究造成納瓦尼中毒人士的責任。

中毒 歐盟 德國

延伸閱讀

俄國以牙還牙 驅逐奧地利外交官

納瓦尼疑喝「毒茶」出事 俄羅斯反對派「禍從口入」防不勝防

歐盟外交首長：應避免白俄 成為第2個烏克蘭

俄反對派領袖疑遭下毒 非政府組織：他會活下來

相關新聞

安倍病重？小泉進次郎：臆測性的謠傳很醜陋

日本首相安倍晉三本月初被週刊爆料曾吐血，儘管日本政府發言人菅義偉否認，但安倍兩度到醫院接受檢查，引起揣測。日本環境大臣小...

血洗紐西蘭清真寺 槍手受審冷臉聽死者家屬泣訴

紐西蘭基督城去年3月發生震驚全球的清真寺屠殺案，51名穆斯林遭射殺，法院24日展開審訊。白人至上主義槍手塔倫面對受害者家屬，聆聽自己所犯惡行時，完全無動於衷。

德醫院證實「普亭政敵中毒」體內驗出神經抑制劑 目前仍昏迷

俄國反對派領袖納瓦尼早前突然昏迷，被送到的德國柏林夏里特醫院治療。院方24日發表聲明，表示獨立實驗室的化驗結果顯示，納瓦尼的確中毒，體內有神經抑制劑。另外，納瓦尼雖仍昏迷，但不至於命危。

白俄總統「荷槍」現身 強硬態度對抗示威？

白俄羅斯舉行備受爭議的總統大選後，至今兩周全國各地示威不斷，警民衝突同時，總統魯卡申柯近日被拍到身穿防彈背心、手持步槍返回官邸的畫面，似乎刻意展現強勢形象。

普丁政敵中毒案：德國醫院測得「毒物線索」...俄國醫生喊冤？

「他的命是我們救的！醫者仁心為何要承受這種惡意？」疑遭刺客投毒而命危的俄國反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny），上周四在西伯利亞的客機上突然嚴重不適、陷入嚴重昏迷至今。儘管在歐洲各國秘密斡旋下，納瓦爾尼上周六已被「醫療空運」至德國，於歐洲頂尖的「柏林夏里特醫院」接受治療。目前納瓦爾尼仍在昏迷，沒有立即性的生命危險，但不確定能否甦醒。24日柏林院方也召開記者會，確認在納瓦爾尼體內測得了「膽鹼酯酶抑制劑」（Cholinesterase inhibitors）——此成分常見於阿茲海默症的治療藥物；但也是沙林毒氣、VX毒氣與諾維喬克等「化武兵器」的混成物質——不過納瓦爾尼並沒有阿茲海默症，且柏林初步報告也與俄國醫院「測不出中毒反應」說法相悖。因此國際與納爾瓦尼團隊對俄國醫療團的動機，也出現針對性的不滿與懷疑...但俄國醫生團隊的說法，卻完全又是另一回事？

印度豪雨沖刷公寓如紙牌屋倒塌 1死恐200人受困

官員說，印度西部今晚有一棟5層樓公寓建築倒塌，造成1人死亡且恐有數十人受困。警方與數名官員說，這棟老舊建築如紙牌屋般坍塌...

美中恢復談判！雙方代表通話 稱第一階段協議取得進展

美中貿易談判代表原定於15日舉行視訊會議，但在美國總統川普決定延遲會議後，雙方於當地時間24日透過通話恢復談判，討論美中...

「雙方都看到進展」美中通話討論第一階段貿易協議

美國貿易代表署24日發布新聞稿表示，美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、財政部長米努勤（Steve...

台裔參議員蓮舫簽字離婚 日網友：她的老公解脫了…

52歲的日本參議員蓮舫與自由作家村田信之結束27年的婚姻關係，蓮舫接受「週刊文春」訪問時表示是由她提議離婚，理由是人生觀...

美德州農工大學工程教授遭起訴 隱瞞參與中國千人計畫

德州農工大學工程學系教授及美國太空總署（NASA）研究人員程正東在美被控共謀、作虛偽證詞，以及電匯詐欺等罪名。美國司法部...

印度五層樓建築倒塌 逾60人受困、18人受傷

印度西部馬哈拉施特拉邦 （Maharashtra）24日晚間發生建築倒塌意外，造成近60人受困、18人受傷。

德醫院證實俄反對派領袖納瓦尼中毒 應是神經抑制劑

華盛頓郵報報導，治療俄國反對派領袖納瓦尼的德國柏林夏里特醫院24日發表聲明說，獨立實驗室的化驗結果顯示，納瓦尼中了毒。

熱門新聞

台裔參議員蓮舫簽字離婚 日網友：她的老公解脫了…

合利他命確定易主！武田近680億元出售消費者保健事業

年初一度受困武漢英籍老師 半年後竟為這原因決定返陸

伸援手！男遭4.5公尺巨浪捲走 30人「牽成一線」從岸邊救回他

埃克森美孚慘遭道瓊指數除名 昔日市值龍頭如今落難

以色列18歲男挖出425枚千年金幣！原本以為是樹葉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。