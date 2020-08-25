血洗紐西蘭清真寺 槍手受審冷臉聽死者家屬泣訴

紐西蘭基督城去年3月發生震驚全球的清真寺屠殺案，51名穆斯林遭射殺，法院24日展開審訊。白人至上主義槍手塔倫面對受害者家屬，聆聽自己所犯惡行時，完全無動於衷。

中央社引述法新社報導，檢察官稱澳洲籍29歲槍手塔倫的犯行是經過精心策畫，目的是要造成最大程度的傷亡。審訊內容顯示，塔倫「原本還想槍殺更多人」。檢察官指出，塔倫先襲擊兩家清真寺後，本計畫駕車至阿什伯頓，於第3間清真寺發動襲擊，幸好遭員警攔下。

塔倫被控犯下51宗謀殺罪、40宗謀殺未遂罪，以及一宗觸犯打擊恐怖主義法案的罪名，他已悉數認罪。審訊顯示，案發當天，塔倫不分男女和孩童，大開殺戒，甚至將攻擊過程在社群媒體上直播。塔倫駕車準備前往下一座清真寺大開殺戒時，車子還輾過一具遺體。

路透報導，受害者家屬和倖存傷者也出席審訊。面對家屬沉痛表達失去至親的傷痛，塔倫面無表情，無動於衷。

上33歲男子伊雷恩在這場槍擊案中遭殺害，他的母親在審訊中表示，喪子之痛，猶如再次完整經歷分娩的痛楚。另一名喪子的母親薩拉瑪在距離塔倫僅數公尺之遙的地方表示，她經常在想，「僅憑勇氣武裝自己」的愛子，去年3月15日在努爾清真寺（Al Noor）被開槍擊倒後，生前最後一刻在想些什麼。

她說：「我無法原諒你…你賦予自己奪走51人靈魂的權力。在你眼中，我們唯一的罪行就是我們是穆斯林。」

由於塔倫已決定放棄僱用代表律師，所以他將在庭上自行答辯。為避免讓聆訊過程淪為塔倫宣傳極右言論的工具，法院已下令新聞媒體不得進行即時報導，包括全面禁止直播任何聲音或影像片段。

法官將於27日做出判決。律師預料塔倫將成為紐西蘭立國以來，第一位被判無期徒刑並且終身不得假釋的罪犯。